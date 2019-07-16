FAZ призвала Запад забыть о ДРСМД и дать отпор «российской агрессии» на востоке

Западная Европа может не переживать, что Россия нанесёт атомный удар своими новыми ракетами, поскольку «ядерное устрашение пока прекрасно работает», пишет Frankfurter Allgemeine. Более вероятно, что Москва использует своё новое оружие в качестве «защитной ширмы для неядерных и гибридных атак на постсоветском пространстве», предупреждает немецкое издание.

Уже давно нет никаких сомнений в том, что Российская Федерация и пальцем не пошевелит ради спасения «эпохального» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

«Москва попросту не собирается отказываться от своих новых ракет средней дальности, которые способны доставить ядерные бомбы практически во все европейские столицы», — констатирует автор статьи Райнхард Везер.

В действительности же речь в настоящий момент уже идёт не о спасении ДРСМД, а том, «что будет дальше». Например, будет ли продлено важнейшее российско-американское соглашение об ограничении ядерных вооружений СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.

По мнению журналиста Frankfurter Allgemeine, особо надеяться на это не стоит — в частности, из-за «иррациональности» главы Белого дома Дональда Трампа.

Впрочем, успокаивает Райнер Везер, Западная Европа может не переживать, что Российская Федерация нанесёт атомный удар своими новыми ракетами, поскольку «ядерное устрашение пока прекрасно работает».

«Более вероятно, что Кремль использует своё новое оружие в качестве своего рода защитной ширмы для неядерных и гибридных атак на постсоветском пространстве», — предупреждает автор статьи.

Поэтому, по словам журналиста немецкого издания, более мощная поддержка стран — членов Североатлантического альянса на востоке должна стать частью «реакции Запада».

«Ещё важнее, однако, заблаговременно противодействовать агрессии: укреплять не являющихся членами НАТО Грузию и Украину, а не ослаблять их за счёт таких проектов, как «Северный поток — 2». И реагировать на российские провокации не выжидательно — как это часто случалось раньше, — а незамедлительно и чётко», — призывает Везер.