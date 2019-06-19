Myśl Polska: русофобия в Польше со сменой поколений будет ослабевать

Как показывают опросы, всего 15% поляков сейчас считают Россию «основной угрозой», причём это в основном представители старшего поколения. Их число сокращается, поэтому польскому правительству будет всё сложнее убеждать своих граждан в необходимости приглашать американских военных и повышать военные расходы, пишет Myśl Polska. «Русофобия» в Польше будет ослабевать по мере того, как молодёжь начнёт подключаться к государственной жизни, прогнозирует автор.

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с главой МИД Польши вряд ли позволил бы себе «бесцеремонно выдвигать требования, связанные с удовлетворением претензий еврейских организаций», если бы не был уверен в том, что Варшава будет готова всё выполнить, лишь бы только получить какую-то видимость укрепления польской безопасности перед лицом пресловутой «российской угрозы», пишет Станислав Левицкий в статье для Myśl Polska.

Проблемы в отношениях с Россией фактически «блокируют» одно из важных направлений польской политики, ослабляя переговорную позицию Варшавы по разным вопросам в сферах безопасности и экономики, и этим «беспощадно пользуются» иностранные игроки, подчёркивается в статье.



Однако рациональные политики руководствуются в своих расчётах не только личными убеждениями, но и данными социологических опросов, демонстрирующих, какова интенсивность того или иного явления — и польским политикам тоже не помешало бы обратить на это внимание, отмечает автор: «Наш страх перед Россией тоже выражен в цифрах, так что можно взглянуть, как менялись настроения на протяжении лет».

Как показывают исследования, которые регулярно проводит в международном масштабе Исследовательский центр Пью из США, в период до 2014 года симпатии поляков к России удерживались на относительно стабильном уровне. Причём максимума этот показатель достиг в 2010 году после авиакатастрофы под Смоленском: тогда 45% респондентов относились к российскому государству положительно, а 46% — отрицательно. По всей вероятности, это было связано и с тем, что польские СМИ активно рассказывали о звучащих из России соболезнованиях в связи с трагедией, а по главному российскому телеканалу показали фильм «Катынь», говорится в статье.



Чуть позже ситуация изменилась под влиянием антироссийской кампании, которую развернула польская оппозиция, утверждавшая, что крушение самолёта произошло «в результате теракта», и возлагавшая ответственность за всё на Москву. Однако колебания общественных настроений даже тогда были относительно невелики, констатирует Myśl Polska: в 2013 году отрицательно относились к России 54% польских респондентов, а положительно — 36%.

Резкие изменения наметились только после драматических событий 2014 года на Украине, когда поляки «начали относиться к России значительно хуже, чем раньше», сообщается в статье: доля респондентов, отрицательно относящихся к России, тогда увеличилась до 81%, а положительно высказывались о ней всего 12% опрошенных.



Центральные польские СМИ называли тогда Россию «агрессором, который несёт ответственность за развязывание боевых действий в Донбассе». Что самое интересное, в Польше и многих других странах Европы уровень негативного отношения к России был даже выше, чем на самой Украине, где он доходил лишь до 60%, отмечает автор. В тот год «критические настроения» в отношении Москвы достигли пика, однако потом ситуация начала постепенно выправляться: как показывают опросы, уже весной 2017 года отрицательно относились к России 69% поляков, а положительно — 21%.

Причём Польша утратила «пальму первенства» в этой категории, пишет Myśl Polska: список европейских стран, жители которых «хуже всего» относятся к России, возглавили Швеция и Нидерланды. Получается, что всего за три года число поляков, позитивно оценивающих российское государство, увеличилось почти в два раза, подчёркивается в статье.



Согласно результатам того же самого исследования, 65% поляков считали Россию «основной угрозой» для своей страны — причём это был самый высокий показатель на всей территории, где оно проводилось, сообщает Myśl Polska. Весной 2018 года картина оставалась примерно такой же. Однако число респондентов, положительно относящихся к российскому государству, ещё немного увеличилось и достигло 22%.

Примечательно, что лишь поляки продолжали называть «основной угрозой» российскую мощь и влияние. В то время как жители других стран Европы опасались прежде всего климатических изменений, терроризма и иностранных кибератак, отмечается в статье.



«По всей видимости, зная об этой польской специфике, государственный секретарь США Помпео вместе со штабом своих советников пришёл к выводу, что давление на Польшу по вопросу реституции имущества жертв холокоста можно усилить. Он рассчитывал на то, что поляки не станут протестовать из опасения обострить отношения с Америкой, которая, согласно их представлениям, защищает нашу страну от (воображаемой) российской угрозы», — предполагает автор.

Возможно, в отношении определённых кругов эти предположения имели какой-то смысл, однако на основную часть польской общественности такие аргументы не подействовали, говорится в статье. В итоге польскому правительству и даже самому председателю польской правящей партии Ярославу Качиньскому пришлось заверять поляков, что Варшава не намерена удовлетворять никакие имущественные претензии, а посольство США, которое до этого «вторило Помпео» с его угрозами, также пошло на попятную и постаралось их сгладить, констатирует Myśl Polska.



Это говорит о том, что в сфере общественного мнения произошли какие-то перемены — и даже Вашингтон осознал, что использовать страхи поляков в своих целях и склонять их к шагам, противоречащим польским интересам, уже не получится, считает автор. Центр Пью пока ещё не публиковал результатов новых опросов за 2019 год. Однако существуют и другие исследования на ту же тему, которые показывают, что мнение о России в Польше действительно стремительно меняется, подчёркивается в статье.

Например, по данным опросов Европейского совета по международным отношениям, в апреле 2019 года Россию называли «основной угрозой» всего 15% поляков. Число таких людей сокращается, и это означает, что на теме русофобии уже не получится выстраивать всю внешнюю политику и стратегию действий правительства, отмечает Myśl Polska: «Всё меньше поляков будет готово поддерживать власти за то, что те приглашают к нам американских военных, а всё больше будет высказывать недовольство, говоря о бессмысленности такой инициативы, высоких затратах и возможной российской реакции».



Ещё один важный фактор, который необходимо учитывать, заключается в том, что во всех странах Европы, где проводились исследования, наиболее «положительное» отношение к России демонстрировали респонденты в возрасте от 19 до 29 лет, говорится в статье. В то время как в возрастной группе старше 50 лет таких людей было на 11—37% меньше. В частности, в Польше, по данным последних опросов, симпатии к России проявляют 35% молодёжи — и всего 20% представителей старшего поколения. И это означает, что русофобия будет всё больше ослабевать по мере того, как молодёжь начнёт подключаться к политической жизни страны, прогнозирует Myśl Polska.



Кроме того, во всех охваченных исследованием европейских партиях правой ориентации количество людей, «доверяющих» президенту Путину, превышает количество тех, кто ему не доверяет. Такое же отношение к России и Путину свойственно молодым польским избирателям, придерживающимся правых взглядов, отмечает автор: «Почему же они тогда не пошли голосовать на выборах в Европарламент? Их можно понять: они не увидели партий, которые бы выражали их взгляды. Некоторые члены «Конфедерации», правда, осторожно отмечали, что не считают Россию врагом, но сразу же подверглись за это нападкам и были вынуждены отрицать наличие у их движения каких-либо планов по сотрудничеству с Москвой».

Однако реальность в виде опросов показывает, что ядро электората «Конфедерации» (молодые мужчины с правыми взглядами) по большей части относится к РФ положительно. Причём число таких избирателей в Польше будет со временем лишь увеличиваться — и не замечать этого явления на политической арене «просто невозможно», заключает Myśl Polska.