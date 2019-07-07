Saarbrücker Zeitung: Россия пользуется слабостью НАТО в своих интересах

Москва знает, насколько слаб Североатлантический альянс, пишет Saarbrücker Zeitung. Позаботился же о том, что НАТО сегодня считают «недофинансированным и обессилившем», не кто иной, как президент США Дональд Трамп, и Россия использует это в своих интересах, предупреждает немецкое издание.

Российская Федерация знает, насколько слаб Североатлантический альянс, пишет немецкая газета Saarbrücker Zeitung.

При этом речь идёт не только о «соотношении военных потенциалов, но и о политическом весе», отмечает автор статьи Детлеф Древес.

«Позаботился» же о том, что НАТО сегодня считают «недофинансированным и обессилившем в военном плане», не кто иной, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, продолжает журналист Saarbrücker Zeitung.

В частности, главе Белого дома удалось это благодаря «многочисленным угрозам» в адрес стран — членов Североатлантического альянса, которые, по его мнению, слишком мало тратят на оборону, уточняет Древес.

А тем временем Москва, «безусловно, использует в своих интересах» ситуацию, в которой оказалось НАТО, констатирует автор статьи.

Так, например, Россия якобы «увильнула» от выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности и «начала под шумок» разрабатывать и размещать новые системы вооружений, утверждает журналист немецкого издания.

«И вот теперь НАТО столкнулось с дилеммой. С одной стороны, альянс делает всё возможное для того, чтобы не допустить новой гонки вооружений. С другой, необходимо решительно выступить против Москвы. До сих пор возможные ответные меры альянса были довольно умеренными. Впрочем, именно так всё и должно оставаться, чтобы не свернуть с дипломатического пути», — призывает автор статьи Детлеф Древес.