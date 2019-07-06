NYT: разрыв ДРСМД подталкивает НАТО к модернизации противоракетной обороны

На фоне вероятного расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности в НАТО изучают возможность обновления противоракетной обороны в Европе, чтобы противостоять новым российским крылатым ракетам, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По словам издания, этот шаг рискует внести раскол среди участников альянса и разгневать Москву.

В НАТО изучают возможность обновления своей противоракетной обороны, чтобы получить возможность сбивать российские ядерные ракеты средней дальности. Об этом The New York Times рассказали три европейских чиновника.

По словам издания, в настоящий момент официальная миссия системы ЕвроПРО — защита от внешних угроз, в первую очередь Ирана. Любое изменение этой задачи, вполне вероятно, расколет Североатлантический альянс и разгневает Россию, которая настаивает, что противоракетные объекты в Румынии и Польши угрожают её ядерному арсеналу и являются источником нестабильности в Европе.

«Это (обновление ЕвроПРО. — ИноТВ) стало бы точкой невозврата в отношениях с русскими. Это было бы настоящим обострением ситуации», — прокомментировал новость бывший сотрудник Пентагона Джим Таунсенд.

Члены НАТО всё активнее стремятся улучшить систему ЕвроПРО из-за появления на вооружении России новых крылатых ракет 9М729 и вероятного разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, восточноевропейские страны, особенно Польша и прибалтийские республики, опасаются «растущую угрозу ядерного шантажа» со стороны Москвы, отмечает The New York Times.

Издание напоминает, что в феврале США объявили о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в многолетних нарушениях этого соглашения. Договор, который запрещает размещать в Европе ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км, прекратит своё существование 2 августа, если Москва и Вашингтон не смогут добиться его продления.

Источники предупредили The New York Times, что обсуждение новых мер противоракетной обороны находится на самых ранних стадиях. При этом пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску категорически отвергла сообщения о том, что альянс проводит какие-либо исследования в этом направлении. По её словам, существующая система ЕвроПРО «не направлена против России и не создавалась с такой целью».

Тем не менее на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что организация подумывает о модернизации противовоздушной и противоракетной обороны. И «с учётом растущей угрозы со стороны российских крылатых ракет» приказ об изучении вариантов защиты может быть отдан на октябрьской или декабрьской встрече лидеров альянса, рассказал изданию высокопоставленный источник.

Чтобы этот приказ вступил в силу, понадобится одобрение всех 29 членов НАТО. Но некоторые чиновники считают, что в случае аннулирования ДРСМД союзники будут по меньшей мере готовы обсудить возможные варианты действий. Даже если страны альянса не придут к согласию относительно изменения задачи ЕвроПРО, они могут пойти на компромисс и договориться о создании новых систем защиты от российских крылатых ракет, предполагают собеседники The New York Times.

По информации издания, американские специалисты уже изучили развёрнутые в Польше и Румынии противоракетные системы Aegis Ashore. Они пришли к выводу, что для улучшения комплексов понадобятся новые радары, программное обеспечение и средства перехвата, которые позволят поражать баллистические ракеты среднего действия и, как вариант, крылатые ракеты.

Более современные технологии, в том числе высокоскоростные снаряды и лазеры, предоставят намного более эффективную защиту в долгосрочной перспективе. Ведь система ЕвроПРО перехватывает ракеты, передвигающиеся в высоких слоях атмосферы, в то время как крылатые ракеты летят относительно низко, обращают внимание эксперты.

По данным издания, на днях министры обороны НАТО одобрили исследование потенциальных ответных мер на развёртывание 9М729. Среди прочего они включают обнародование сверхсекретных ядерных испытаний. Некоторые чиновники считают, что если альянсу удастся привлечь большее внимание к своим учениям и ядерному арсеналу, то это поможет «удержать Москву от использования собственного оружия».

Развёртывание новых систем для защиты от крылатых ракет взамен обновления существующей противоракетной обороны может оказаться более приемлемым с политической точки зрения. «Если НАТО модернизирует свои системы (ПРО. — ИноТВ), оно может подорвать собственное многолетнее утверждение о том, что эти пусковые установки никогда не предназначались для противостояния России», — полагает военный аналитик Бруно Лете из брюссельского подразделения Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов*.

Вместе с тем, на его взгляд, многих европейцев беспокоит то, что они находятся в зоне поражения новых российских крылатых ракет. «НАТО явно подбивают на то, чтобы оно рассмотрело возможность обновить существующие системы для обороны от российских ракет средней дальности. С военной точки зрения, это будет относительно простой, решительный и экономически выгодный шаг», — добавляет Лете.

* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» — организация признана нежелательной по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.