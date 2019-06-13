Stern: путинское «оружие Судного дня» смещает баланс устрашения в пользу России

Россия лидирует в сфере разработки сверхзвукового оружия, сообщает Stern. Новая ракета «Судного дня» PRS-1M способна развивать огромную скорость, причём даже на этапе набора высоты. По этому же показателю «торпеда конца света» «Посейдон» превосходит все западные аналоги. В связи с этим в США опасаются, что она может подорвать водородную бомбу у берегов США, из-за чего Америку накроет мегацунами.
Крупные державы неутомимо продолжают гонку вооружений, пишет Stern. И на данный момент Россия обеспечила себе преимущество в гиперзвуковом оружии, отмечает автор статьи Гернот Крампер. При этом Кремль при любой возможности демонстрирует способности этих новейших систем. Недавно первый запуск сверхбыстрой ракеты транслировался по телевидению.
Оборонительное оружие попало в цель, продолжает издание. Название проекта не прозвучало, но эксперты считают, что речь идёт о ракете-перехватчике PRS-1M. Она используется в противоракетной системе A-135. Цель у неё всего одна: она создаётся на случай ядерной войны и будет сбивать ракеты американцев, защищая таким образом Москву и другие стратегически важные объекты.
PRS-1M значительно быстрее и «смертоноснее», чем её предшественники, подчёркивает Крампер. В российских СМИ её называют самой быстрой ракетой в мире. Она способна развивать скорость 14 500 км/ч. При этом такой скорости ракета достигает на этапе набора высоты, а не падения на Землю. Дальнобойность ракеты составляет 350 км. PRS-1M способна перехватывать ракеты на высоте 50 км. К тому же её силовую установку можно будет использовать и на другом вооружении, отмечает автор.
Чтобы ракета выдерживала такие огромные ускорения, её снабдили тепловым щитом и новой электроникой, устойчивой к большим перегрузкам. PRS-1M — это «настоящее оружие Судного дня, которое будет использоваться только в войне, которая уничтожит мир», констатирует Stern.
Гиперзвуковые ракеты Москвы — это ответ на созданный американцами противоракетный щит. В 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, мешающего им в реализации этой инициативы. Изначально щит создавался для защиты от иранских ракет, но в действительности он должен был нарушить «баланс устрашения», нейтрализовав стратегические ракеты России.
Москва же в ответ создаёт технологии, способные обмануть американскую ПРО. Новое гиперзвуковое оружие в арсенале Кремля такое быстрое, что оборонительные системы США не смогут их перехватить. К тому же российские ракеты оснащены боеголовками, способными к маневрированию на максимальных скоростях.
В России существуют и другие «новые экзотические разработки», как, например, «Посейдон» — «торпеда конца света». Это подводное оружие также гораздо быстрее, чем западные аналоги. Эксперты опасаются, что она может подорвать водородную бомбу у берегов США. Это вызовет мегацунами: огромная стена воды накроет восточное и западное побережья Америки.
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