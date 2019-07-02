Focus: Путин «играет» на устрашение

Россия в очередной раз проверила боеготовность своих войск, и как всегда — масштабно и без предупреждения, сообщает Focus. При этом перед российскими подразделениями якобы стояла задача не только продемонстрировать, что они способны эффективно уничтожить врага, но и устрашить США и НАТО, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
Вот уже на протяжении нескольких лет Россия регулярно проверяет боеготовность своих войск — без предупреждения. И в этот раз всё прошло по старому сценарию: более пяти дней по приказу президента Владимира Путина проверялась боевая готовность воинских подразделений Центрального военного округа.
В частности, размещённые в этом округе войска отвечают за борьбу с терроризмом в Центральной Азии — стратегически важном регионе. В ходе более 50 манёвров различные рода войск должны были продемонстрировать, что способны эффективно уничтожить врага.
Так, например, в учениях приняли участие танковые подразделения, мотопехота, ствольная артиллерия со своими 152-мм самоходными гаубицами и реактивная артиллерия с 220-мм системами «Ураган». Отрабатывалась так называемая артиллерийская карусель: пока одно подразделение перемещается для перезарядки на безопасную позицию, другое ведёт огонь по цели.
Уже стало нормой, что в ходе военных учений внимание прежде всего уделяется не только применению оружия, но и логистике. В частности, российские воинские подразделения отработали переправу военной техники через один из притоков Волги, реку Белая.
Не в последнюю очередь цель этих масштабных манёвров заключалась и в устрашении США и НАТО. Россия считает, что ей угрожает опасность из-за того, что Соединённые Штаты, предположительно, наращивают военное присутствие у её границ и проводят операции по смене режимов. В свою очередь, Запад считает, что Российская Федерация вторглась на Восточную Украину и захватила Крым*.
Дата публикации 01 июля 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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