WP: в НАТО случайно рассекретили места размещения американского ядерного оружия

Ядерное оружие Соединённых Штатов в Европе размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции, об этом стало известно из доклада Парламентской ассамблеи НАТО, передаёт The Washington Post. Отмечается, что там хранится около 150 единиц ядерных бомб США.
Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места хранения американского ядерного оружия в Европе, сообщает The Washington Post.
Как отмечает издание, доклад авторства представителя от Канады в Комитете по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО Джозефа Дейя под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников» был обнародован ещё в апреле. Однако внимание мировых СМИ привлёк только месяцы спустя.
Дело в том, что в документе раскрывается информация, которую США хранили в тайне на протяжении долгого времени, — местонахождение примерно 150 единиц ядерного оружия страны.
«Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции», — приводит издание отрывок текста копии уже удалённого доклада.
При этом на прошлой неделе была опубликована финальная версия, но уже без секретных данных. Вместо этого там вскользь упоминались самолёты — носители ядерного оружия, которые «часто используют Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция».
Пожелавший остаться анонимным источник The Washington Post в Североатлантическом альянсе заявил, что обнародованный в апреле доклад не был официальным документом блока.
«Мы не комментируем подробности о размещении ядерных сил НАТО», — добавил он.
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