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WP: в НАТО случайно рассекретили места размещения американского ядерного оружия

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Ядерное оружие Соединённых Штатов в Европе размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции, об этом стало известно из доклада Парламентской ассамблеи НАТО, передаёт The Washington Post. Отмечается, что там хранится около 150 единиц ядерных бомб США.
WP: в НАТО случайно рассекретили места размещения американского ядерного оружия
Reuters

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места хранения американского ядерного оружия в Европе, сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, доклад авторства представителя от Канады в Комитете по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО Джозефа Дейя под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников» был обнародован ещё в апреле. Однако внимание мировых СМИ привлёк только месяцы спустя.
 
Дело в том, что в документе раскрывается информация, которую США хранили в тайне на протяжении долгого времени, — местонахождение примерно 150 единиц ядерного оружия страны.
 
«Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции», — приводит издание отрывок текста копии уже удалённого доклада.
 
При этом на прошлой неделе была опубликована финальная версия, но уже без секретных данных. Вместо этого там вскользь упоминались самолёты — носители ядерного оружия, которые «часто используют Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция».
 
Пожелавший остаться анонимным источник The Washington Post в Североатлантическом альянсе заявил, что обнародованный в апреле доклад не был официальным документом блока.
 
«Мы не комментируем подробности о размещении ядерных сил НАТО», — добавил он.

 

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