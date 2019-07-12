Daily Express: Россия обвинила США в планах размещения систем ПРО в Восточной Европе

Намерение администрации Дональда Трампа разместить системы ПРО в Румынии и Польше вызвало осуждение со стороны Москвы, сообщает Daily Express. Российская сторона обеспокоена тем, что новые американские вооружения повлияют на сдерживающий потенциал России.

Россия обвинила США в намерении разместить дополнительные ракетные системы в Румынии, сообщает Daily Express. Издание отмечает, что отношения между Россией и США резко ухудшились после того, как Дональд Трамп объявил о выходе американской стороны из ДРСМД.

«Возможно, что Пентагон решил начать подготовку к развёртыванию, не дожидаясь завершения юридических процессов вокруг договора РСМД», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.

Как информируeт Daily Express, администрация Трампа уже объявила о планах разместить в Румынии и Польше новые системы ПРО Aegis. Россия беспокоится, что такой шаг может снизить сдерживающий эффект от её собственных ракетных вооружений.

«Сегодня Вашингтон не отрицает, что глобальная система ПРО направлена против России», — отметил Стерлин, напоминая, что ранее в Вашингтоне утверждали, что их противоракетные силы не повлияют на сдерживающий потенциал России.

Издание напоминает, что США вышли из договора РСМД в феврале нынешнего года, под предлогом того, что российские ракеты 9М729 нарушают его условия. Россия, в свою очередь, решительно отрицает все обвинения. По словам российского замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, теперь Москва будет готовиться к возможному развёртыванию американских ракет средней и меньшей дальности, а также примет ответные меры.