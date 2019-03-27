NYT: США успешно испытали новый метод борьбы с вражескими боеголовками

США в понедельник успешно испытали над Тихим океаном новый метод борьбы с вражескими баллистическими ракетами, предполагающий запуск сразу нескольких противоракет по одной приближающейся боеголовке, пишет NYT. Как отмечается в статье, американское Агентство противоракетной обороны изо всех сил пытается нарастить надёжность систем ПРО, уже продемонстрировавших в прошлом свою неэффективность.

Минобороны США сообщило о том, что в понедельник были успешно проведены испытания «новой тактики перехвата ракет, нацеленных на американские города», сообщает The New York Times. Как предполагает обозреватель издания, организованные Пентагоном учения, по всей видимости, предназначались для отработки оборонительных действий против «противника калибра Северной Кореи».

По данным NYT, в рамках испытаний, состоявшихся в небе над Тихим океаном, с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния были выпущены две противоракеты для перехвата запущенной ранее с атолла Кваджалейн, относящегося к Маршалловым островам.

«Система сделала именно то, для чего и проектировалась, — рассказал об испытаниях директор Агентства противоракетной обороны (MDA) Пентагона генерал-полковник Сэмюел Гривс. — Эти испытания показывают, что у нас есть эффективное и надёжное средство сдерживания для очень даже реальной угрозы».

Как отмечается в статье, оценить успех перехвата ракет — непросто, и MDA в прошлом уже обвиняли в том, что оно преувеличивало количество успешных перехватов, чтобы заткнуть рты критикам, которые считают продемонстрированный ведомством 50-процентный шанс на успешное уничтожение вражеской боеголовки далеко не удовлетворительным. Новая система по замыслу разработчиков должна повысить эффективность перехвата посредством запуска по одной боеголовке сразу двух противоракет: одну для того, чтобы поразить цель и сбить её с траектории полёта, а вторую — как «запасную». Согласно заявлениям Пентагона, в понедельник первая противоракета уничтожила учебную боеголовку, тогда как вторая пустилась вдогонку за самым большим обломком цели, утверждается в материале.

Количество противоракет, которое разрешается запускать по одной цели, в настоящий момент засекречено, однако американские чиновники заявляли в интервью СМИ, что они надеются, что на каждую боеголовку можно будет нацелить три-четыре противоракеты.

Как напоминает автор материала, со времён запустившего знаменитую программу «Звёздные войны» Рональда Рейгана США израсходовали на противоракетную оборону более $300 млрд. Дороговизна решения этой проблемы прежде всего связана с её немалой сложностью: боеголовки, выводимые на курс межконтинентальными баллистическими ракетами, летят к цели на скорости более 6,5 км/сек, пишет журналист.

В целом американские средства ПВО показывали настолько плохую эффективность, что экс-президент США Барак Обама ускорил реализацию секретной программы Left of launch, предполагавших уничтожение ракет ещё до их запуска и применённую против Северной Кореи в ходе второго срока Обамы, пишет автор.

Другая, «менее закрытая» система ПРО США основана на противоракетах наземного базирования, которые «взмывают вверх и выпускают быстрые снаряды, предназначенные для уничтожения боеголовок на подлёте; эксперты называют этот процесс «сбивать пулю пулей», отмечает обозреватель NYT. После того, как США отказались от Договора с Россией об ограничении ПРО, администрация президента США Джорджа Буша начала начала размещение комплекса такого типа, предназначенного для защиты от северокорейских ракет, в Аляске и Калифорнии. С тех пор для комплекса успели организовать 10 дорогостоящих испытаний с использованием учебных боеголовок, и пять из этих испытаний закончились неудачно.