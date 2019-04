Nation: США винят Россию в «нарушении» ДРСМД, но к этому Москву подтолкнул именно Вашингтон

Хотя США постоянно обвиняют Россию в одностороннем «нарушении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтону не приходит в голову, что спровоцировать Москву на такой шаг мог именно он, пишет The Nation. Как отмечает журнал, система ПРО «Иджис», развёрнутая на границе с Россией, может быть с лёгкостью модифицирована под ракеты среднего радиуса действия, что не может не беспокоить Москву.

В своей недавней передовице The New York Times посетовала на решение администрации Трампа выйти из важнейшего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан советским лидером Михаилом Горбачовым и президентом Рональдом Рейганом 31 год назад, пишет The Nation.



Как справедливо отмечает The New York Times, согласно этому договору стороны обязались уничтожить целый класс вооружений — ракеты наземного базирования радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров.



«Однако хотя редакция The New York Times правильно раскритиковала видимое отсутствие желание администрации Трампа предпринимать последовательные действия дипломатического рода с целью сохранить соглашение, она не смогла как следует объяснить суть спора между Россией и США по вопросу соблюдения условий договора», — отмечает журнал.



По мнению The New York Times, разногласия между Москвой и Вашингтоном вызваны тем, что Россия разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования 9М729, на которые, как считают американские чиновники, можно установить как обычные, так и ядерные боеголовки. Сами же ракеты «испытывались на дистанции от 500 до 5,5 тыс. километров, что противоречит ДРСМД».



Россия в свою очередь указывает на развёртывание в Восточной Европе системы противоракетной обороны «Иджис», которая потенциально может не соответствовать условиям договора. В то же время газета утверждает, что опасения Москвы, что «Иджис» может быть использована для запуска наступательных ракет среднего радиуса действия» вопреки ДРСМД, отметаются «большинством независимых экспертов».



По мнению The Nation, хотя вопросы в плане соблюдения ДРСМД возникают к обеим сторонам, The New York Times допускает ошибку, цитируя неназванных «экспертов» в попытке доказать что русские здесь неправы.



The New York Times, как считает журнал, некоторые факты своим читателям предпочёл не сообщать. Американская ПРО морского базирования «Иджис» состоит из мощной радиолокационной системы и комплекса из приблизительно 64 контейнеров с ракетами. Будучи установленными на борт корабля, эти 64 контейнера группируются в восемь стандартных модулей. Эти стандартные контейнеры и модули спроектированы для пуска противовоздушных, противоракетных и крылатых ракет.



США развернули «Иджис» в Румынии и готовятся разместить ещё одну подобную систему в Польше. Изначально в Румынии Вашингтон развернул 24 ракетных контейнера в трёх модулях, однако их количество можно быстро увеличить до сотни, а возможно и до нескольких сотен путём добавления стандартных модулей из восьми контейнеров.



Американские военные утверждают, что «Иджис» не противоречит ДРСМД, потому что у этой системы нет «программного обеспечения, аппаратных средств управления огнём, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры», необходимой для запуска атакующих крылатых ракет.



Однако модификации, которые дадут системе возможность пускать крылатые ракеты, внести относительно просто. При этом подобные ракеты будут не слишком уступать российским 9М729 по характеристикам, отмечает The Nation.



Русские, как считает издание, справедливо задаваются вопросом касательно того, может ли развёртывание ПРО быть подготовительным шагом для нарушения ДРСМД. Опасения Москвы подкрепляются тем фактом, что радар «Иджиса» не пригоден для идентификации баллистических ракет дальнего радиуса действия на дистанциях, подходящих для перехвата. Следовательно, с технической точки зрения, у «Иджис» малые или нулевые возможности сбить ракеты дальнего радиуса действия.



И в самом деле, один из несекретных докладов Пентагона ставит под сомнение способность «Иджис» поражать ракеты дальнего радиуса действия из-за его слабого радара. Сухопутная версия «Иджис» может также запускать крылатые ракеты в случае внесения небольших модификаций. «Если Россия разместила бы подобные системы на границе с Европой, нет абсолютно никаких сомнений, что Соединённые Штаты начали бы задавать вопросы о причине таких действий», — отмечает The Nation.



Политическая ситуация в плане отношений с Россией опасна как никогда, и причины для тревоги по поводу поведения Москвы определённо есть. Однако было бы неплохо, если «независимые эксперты», на которых ссылается The New York Times — да и сама газета — задались бы вопросом о том, не могли ли США сделать что-то, что могло спровоцировать Россию. Когда опасность ядерной войны ежедневно растёт, а стороны продолжают говорить и не слышат друг друга, это совсем не праздный вопрос, подводит итог The Nation.