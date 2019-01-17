Guardian: США со 2 февраля перестанут соблюдать ДРСМД

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Экс-секретарь СБ России допустил размещение США лазера в космосе
Бывший секретарь Совета безопасности России, академик РАН Андрей Кокошин рассказал о планах США разместить в космосе «демонстрационный маломощный лазер».
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В Киеве заявили, что Германия запретила разработку совместного с Украиной ЗРК
Заместитель директора киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко заявил, что немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс.
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Панарин стал седьмым россиянином, забросившим 20 шайб в каждом из первых четырёх сезонов в НХЛ
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс» забросил свою 20-ю шайбу в сезоне.
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В Совфеде заявили о мерах России в ответ на выход США из ДРСМД
Россия должна будет принять эффективные меры безопасности в ответ на фактический выход США из ДРСМД, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Генпрокуратура намерена установить причину гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
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Президент КХЛ о расширении лиги: идёт работа с Францией, Германией и Японией
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал, клубы каких стран могут пополнить лигу.
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«Кьево» арендовал футболиста «Челси» Пиазона
Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Лукас Пиазон перешёл на правах аренды в итальянский футбольный клуб «Кьево».
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Из Третьяковки уволили музейного хранителя после кражи картины Куинджи
После кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее уволили хранителя музея.
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Защита задержанного украинского моряка просит перевести его в другую страну для лечения
Защита украинского моряка Василия Сороки, задержанного в Чёрном море за незаконное пересечение границы, подала ходатайство о его переводе для лечения на Украину или в третью страну.
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Из резиденции премьера Армении похитили памятные монеты
В Ереване из здания, где расположена резиденция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, похищены памятные монеты, ведётся следствие.
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Россия сократила вложения в гособлигации США до $12,8 млрд
Россия в ноябре 2018 года сократила объём вложений в государственные облигации Соединённых Штатов до $12,814 млрд, при этом в октябре объём вложений составлял $14,097 млрд.
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Глава КХЛ назвал три клуба, которые могут покинуть лигу по итогам сезона
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал, какие клубы могут покинуть лигу по итогам нынешнего сезона.
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Шесть очагов горения зафиксировано на двух танкерах в Чёрном море
Спасательные службы продолжают тушение пожара на двух танкерах в Чёрном море, зафиксировано шесть очагов горения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
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В Третьяковке попросили посетителей не задерживаться у картины «Ай-Петри. Крым»
Третьяковская галерея просит посетителей не слишком долго задерживаться при осмотре картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая в пятницу, 1 февраля, вернулась на выставку.
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Планировавшим теракты в Москве боевикам ИГ вынесли приговор
Боевики «Исламского государства»*, которые планировали серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. Отмечается, что они также готовили нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.
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«Голден Стэйт» не смог продолжить победную серию в НБА, несмотря на 41 очко Карри
«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,15—0,6 п. п. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
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«Ростов» расторг контракт с футболистом сборной Словении
«Ростов» и полузащитник сборной Словении по футболу Жан Майер расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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В Госдуме оценили слова Гуаидо о пользе смены власти в Венесуэле для России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в стране пойдёт на пользу её крупнейшим иностранным кредиторам — России и Китаю.
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Google уплатил штраф в размере 500 тысяч рублей
Компания Google уплатила штраф в размере 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых в России сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.
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«Енисей» арендовал футболиста «Шахтёра»
Красноярский «Енисей» объявил об аренде защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко.
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В Третьяковке открылась выставка с возвращённой картиной Куинджи
В Третьяковской галерее в пятницу, 1 февраля, открылась выставка Архипа Куинджи вместе с возвращённым после похищения полотном «Ай-Петри. Крым».
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СК возбудил дело по факту смерти россиянина в украинской колонии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью россиянина Валерия Иванова во львовской исправительной колонии.
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«Лейкерс» одолел «Клипперс» в НБА благодаря 24 очкам Джеймса
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Эксперт прокомментировал заявление Гуаидо о пользе смены власти в Венесуэле
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю.
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Футболист «Челси» Батшуайи перешёл в «Кристал Пэлас» на правах аренды
Лондонский «Кристал Пэлас» арендовал нападающего лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи.
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Экс-чемпион UFC Сен-Пьер рассказал, что ведёт переговоры о бое с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что уже несколько месяцев ведёт переговоры о поединке с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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При пожаре в Кизляре сгорели два ТЦ
При пожаре в дагестанском Кизляре сгорели два торговых центра, повреждены соседние магазины.
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У бойца Фёдора Емельяненко родилась пятая дочь
В семье российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко произошло пополнение.
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«Барселона» объявила о переходе футболиста «Тулузы» Тодибо
Полузащитник Жан-Клер Тодибо официально перешёл из французского футбольного клуба «Тулуза» в испанскую «Барселону».
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В ДНР заявили, что Киев должен пересмотреть отношение к Минским соглашениям
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Киев должен пересмотреть своё отношение к минским договорённостям для разрешения конфликта в Донбассе.
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«Интер» по пенальти проиграл «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии
Миланский «Интер» на своём поле в серии пенальти уступил римскому «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
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Пожар в ТЦ в Кизляре ликвидирован
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре в дагестанском городе Кизляр, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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Форвард «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в Турции
Нападающий грозненского «Ахмата» Заур Садаев стал футболистом турецкого «Анкарагюджю».
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Военные инженеры пробили протоку в обвале на реке Бурее
Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом. В образовавшуюся протоку пошла вода.
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«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании
Мадридский «Реал» на выезде взял верх над «Жироной» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.
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«Дэвилз» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Яковлев забросил одну шайбу
«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Кизляре загорелся торговый центр
Торговый центр горит в дагестанском городе Кизляр, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
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Шайба и передача Панарина не спасли «Коламбус» от четвёртого поражения подряд в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В работе метро Токио произошёл сбой из-за лопнувшего рельса
В работе метрополитена Токио произошёл сбой, в результате которого движение одной из веток транспортной системы было остановлено.
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Опрос показал, качеством преподавания каких предметов родители недовольны больше всего
Согласно данным опроса, родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку. 38% респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19% считают, что ребёнка обучают плохо.
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Гуаидо считает, что смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу интересам России
Смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю. Об этом заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом.
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Пожар произошёл в ТЦ в Екатеринбурге
Пожар произошёл в торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге, 40 человек эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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В Китае заявили о намерении придерживаться принципов невмешательства в дела других стран
Китай намерен твёрдо придерживаться принципов равенства всех стран и невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
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В Москве 1 февраля ожидается до -1 °С
В Москве в пятницу, 1 февраля, ожидается до -1 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Трамп считает «пустой тратой времени» переговоры с демократами о строительстве стены
Американский президент Дональд Трамп в ходе интервью The New York Times заявил, что переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.
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Любимов назначен замглавы аппарата правительства России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил бывшего статс-секретаря — замминистра юстиции Юрия Любимова заместителем руководителя аппарата правительства.
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Медведев подписал распоряжение об открытии генконсульства России в Харбине
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился открыть в городе Харбине на северо-востоке Китая генеральное консульство России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.