Guardian: США со 2 февраля перестанут соблюдать ДРСМД

Соединённые Штаты отвергли предложение Москвы направить в Россию инспекцию для осмотра российской ракеты 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор РСМД, пишет The Guardian. Как отмечается в статье, США в ультимативной форме потребовали от российской стороны уничтожить эту ракету, заявив, что в противном случае 2 февраля перестанут выполнять обязательства в рамках этого соглашения, а через полгода вообще могут из него выйти.

США отвергли предложение Москвы провести инспекцию новой российской ракеты, которая, как подозревают в Вашингтоне, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, пишет The Guardian. Американские власти предупредили о том, что 2 февраля перестанут соблюдать это ключевое соглашение о ядерных вооружениях времён холодной войны, а через полгода после этого вообще могут выйти из ДРСМД.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон подтвердила намерение Вашингтона отказаться от этих договорённостей после встречи с российской делегацией в Женеве. Обе стороны назвали состоявшиеся переговоры провальными.

Как напоминает The Guardian, в октябре прошлого года Дональд Трамп застал союзников США врасплох, когда объявил о предстоящем выходе из ДРСМД. Благодаря этому договору были ликвидированы тысячи американских и советских ракет, говорится в статье.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в отсутствии гибкости, заявив, что Москва предложила разрешить американским экспертам провести инспекцию ракет, которые, по мнению Вашингтона, нарушают ДРСМД.

«Однако представители США приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требовании к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, её пусковые установки и всё связанное с ней оборудование», — заявил Лавров.

Томпсон отметила, что США требовали со стороны России прозрачности по этой ракете на протяжении более пяти лет. Она подтвердила, что предложения о проведении инспекций было недостаточно и что Вашингтон потребовал уничтожения ракет 9М729, поскольку в рамках инспекции нельзя проверить радиус действия вооружения.

Замгоссекретаря также завила, что в настоящее время нет никаких планов о проведении новых переговоров по ДРСМД до 2 февраля, однако до этого срока американские и российские дипломаты ещё будут проводить встречи, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО.



По словам Томпсон, если Россия не проявит готовности выполнить ДРСМД к указанному сроку, то США приостановят действие своих обязательств. Это означает, что Министерство обороны Соединённых Штатов сможет начать исследование и разработку ракет с радиусом действия от 500 до 5500 км, которые запрещены Договором РСМД. Также, как сообщила замгоссекретаря США, Вашингтон официально уведомит Москву о том, что выход Америки из соглашения может произойти уже 2 августа.