Modern Diplomacy: переговорам с Россией НАТО предпочитает стратегию сдерживания

Военный бюджет НАТО и стратегические планы на 2019 год совсем не свидетельствуют о намерении снизить напряжённость в отношениях с Россией, пишет Modern Diplomacy. Между тем Москва тоже наращивает военную мощь, предупреждает автор. По его мнению, чтобы предотвратить назревающий конфликт в Европе, вместо «политики сдерживания» пора возобновить переговоры с Россией.

На недавнем заседании НАТО союзники согласовали бюджетные расходы на предстоящий год. Планируется, что в 2019 году гражданский бюджет альянса должен составить €250,5 млн, а военный — €1395 млн. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО «адаптируется» к происходящим в мире изменениям и будет твёрдо противостоять всем современным вызовам, включая угрозы «гибридной войны» и кибератаки , а также всё «более упорные» действия России. По мнению главы Североатлантического альянса, Россия останется одной из «главных угроз» и в ближайшем будущем, пишет Викторс Домбурс в статье для Modern Diplomacy.

Как отмечает автор, утверждения о том, что НАТО стремится к переговорам с Россией, далеко не всегда подтверждается реальными действиями. Более того, зачастую заявления высокопоставленных членов военного руководства альянса этому открыто противоречат. Становится всё более очевидным, что как НАТО, так и Москва далеко не всегда играют в открытую, говорится в статье.

Кроме того, бывший верховный главнокомандующий союзными силами альянса в Европе генерал Филипп Бридлав и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу недавно представили доклад под заголовком «Постоянное сдерживание: усиление военного присутствия США в Северной и Центральной Европе». Полное содержание доклада будет представлено позднее, однако в распоряжении журналистов уже имеется краткое резюме с выводами и рекомендациями, где даётся оценка нынешнему развёртыванию американских сил в Европе, пишет Modern Diplomacy.

Все эти рекомендации направлены на то, чтобы ещё сильнее активизировать «политику сдерживания» и поддержать консенсус среди союзников в отношении действий НАТО, отмечается в статье. В докладе также подчёркивается, что «наращивание военной мощи» со стороны России в Западном военном округе и Калининграде, а также осуществляемая ею «гибридная война» против Запада усиливают нестабильность в Европе. И это делает политику «коллективной обороны и сдерживания» неотложной задачей для Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в целом, поясняет Modern Diplomacy. Авторы доклада также перечисляют «существенные шаги», которые уже были предприняты Америкой и НАТО с целью укрепления обороны и способностей быстрого реагирования в ответ на «провокационное поведение России».

Североатлантический альянс уже принял «План действий по обеспечению готовности», в котором предусматривалось создание единой группы сил «с очень высокой степенью готовности», а также расширение сил реагирования НАТО, чтобы повысить способности по оказанию боевой поддержки любому члену альянса, «находящемуся под угрозой», говорится в статье. На Варшавском саммите НАТО в 2016 году также были предприняты определённые шаги по «сдерживанию» России, когда было достигнуто соглашение о размещении четырёх интернациональных боевых подразделений НАТО численностью 1200 военнослужащих в каждой на территории Польши и трёх прибалтийских государств, напоминает Modern Diplomacy.

В рамках инициативы НАТО по повышению боеготовности предполагается также определить 30 наземных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 военных кораблей, которые должны быть готовы оперативно развернуться и сдерживать противника в течение 30 дней, сообщается в статье. Кроме того, предпринимаются и другие шаги по усилению командной структуры альянса и минимизации проблем мобильности военных сил в Европе.

В частности, авторы доклада предлагают ряд рекомендаций по усилению позиций военных подразделений США и НАТО, чтобы можно было применять политику сдерживания на более обширной территории, а не только в тех странах, где уже размещены американские силы, и повысить общую боеготовность. Также рекомендуется «повысить сплочённость» боевых сил альянса, в том числе путём развёртывания военно-морских и воздушных боевых единиц, наряду с дополнительными сухопутными силами и вспомогательными подразделениями. Кроме того, предполагается обеспечить «максимальную оперативную гибкость» при развёртывании американских сил на территории членов альянса и во всём мире. Все эти шаги совсем не похожи на стремление найти «дипломатический компромисс» или снизить напряжённость в отношениях между НАТО и Россией, подчёркивает Modern Diplomacy.

В свою очередь, Москва также наращивает военную мощь, отмечает автор. В новом году Россия планирует провести около четырёх тысяч военных учений. Кроме того, согласно заявлению министра обороны, Россия намерена повысить свои боевые возможности в ответ на намерение США выйти из Договора РСМД, говорится в статье.

По мнению автора, всё это свидетельствует о том, что Россия и США продолжают наращивать военный потенциал и повышают риск военного конфликта в Европе. И единственный способ избежать этого — это возобновить переговоры и «продемонстрировать добрую волю», чтобы изменить ситуацию и прекратить «подготовку к войне, которая прикрывается обоюдными обвинениями», заключает Modern Diplomacy.