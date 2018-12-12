Столтенберг: холодная война окончена, но многие проблемы НАТО пока не решило

Несмотря на то, что холодная война окончена, перед НАТО по-прежнему стоит ряд проблем — в первую очередь «агрессивное поведение России» и мировой терроризм, пишет в своей статье для Defense News генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, до тех пор, пока Москва не изменит свою политику, военный блок будет придерживаться по отношению к ней двойственного подхода: с одной стороны укреплять свою оборону, с другой — пытаться наладить с ней конструктивный диалог.

11 ноября этого года люди по всему миру молча почтили память всех тех, кто погиб во время Первой мировой войны. Колоссальные экономические и гуманитарные последствия мировых войн первой половины XX века заставили свободные народы Европы и Северной Америки пойти другим путём — путём, в основе которого лежала коллективная оборона. Этот новый подход нашёл своё воплощение в создании Североатлантического альянса, пишет в своей статье для Defense News генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В следующем году исполняется 70 лет с тех пор, как НАТО поддерживает мир в Европе, — считает Столтенберг. — Изначально НАТО должно было служить щитом против Советского Союза. Холодная война окончена, однако перед блоком по-прежнему стоят серьёзные вызовы».

«На протяжении последних лет мы наблюдали за всё более агрессивным и неприемлемым поведением России: она наращивает свои военные силы и ведёт агрессивные действия от севера Европы до Ближнего Востока… она использует тактику гибридной войны, включая кибератаки, распространяет дезинформацию и вмешивается в демократические процессы других стран; она также использовала нервно-паралитический газ в Великобритании», — уверен генсек.

Кроме того, продолжает Столтенберг, Москва «продолжает подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины» с помощью конфликта на востоке страны, унёсшего уже более 10 тыс. жизней.

«К сожалению, пока ничто не говорит о том, что Россия собирается изменить своё поведение. До тех пор пока этого не произойдёт, НАТО будет придерживаться двойного подхода: сильное сдерживание и оборона в сочетании с нашим стремлением к конструктивному диалогу», — пишет автор.

На саммите НАТО в июле лидеры блока согласились усилить свой оборонительный потенциал. В частности, они одобрили новый план 30-30-30-30: 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых судов должны быть готовы к боевым действиям в течение 30 дней.

Учитывая «кибератаки России», военный блок собирается стать в киберпрострастве настолько же сильным, как на суше, в воздухе и море. Несколько союзников альянса уже предложили НАТО использовать свой киберпотенциал, а члены блока в тесном сотрудничестве пытаются предотвратить любые кибератаки.

«НАТО — это чисто оборонительный альянс, — утверждает Столтенберг. — В сочетании с сильным сдерживанием и обороной мы по-прежнему открыты к диалогу с Россией. Хотя после незаконной аннексии Крыма в 2014 году мы приостановили всё практическое сотрудничество с Россией, Совет Россия — НАТО по-прежнему проводит встречи и обсуждает такие темы, как ситуация на Украине, обеспечение прозрачности, уменьшение рисков и действия военных».

Однако Россия, как считает генсек НАТО, это не единственная проблема альянса. Помимо России угрозу альянсу представляет международный терроризм. После терактов 11 сентября последовала операция НАТО в Афганистане, где альянс по-прежнему «продолжает поддерживать мир и демократию».

С тех пор в Ираке и Сирии появилось ИГ*; хотя оно и ослабло, оно до сих пор представляет опасность. Для того, чтобы предотвратить возвращение ИГ, НАТО открыло в Ираке профессиональные военные школы.

По мнению Столтенберга, НАТО предстоит ещё многое сделать для решения своих проблем, однако альянс движется в правильном направлении, учитывая, что каждый член блока собирается увеличить расходы на оборону, стараясь достигнуть планки в 2% ВВП, выделяемых на эти цели.

«Вместе союзники по НАТО обеспечивали безопасность трансатлантического региона на протяжении семи десятилетий. Сегодня мы столкнулись с рядом сложных и разнообразных вызовов, однако продолжая действовать вместе и принимая необходимые для укрепления нашей обороны решения, а также вкладывая средства в свою безопасность, НАТО защитит нас и в грядущие десятилетия», — подводит итог Йенс Столтенберг.