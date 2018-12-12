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Столтенберг: холодная война окончена, но многие проблемы НАТО пока не решило

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Несмотря на то, что холодная война окончена, перед НАТО по-прежнему стоит ряд проблем — в первую очередь «агрессивное поведение России» и мировой терроризм, пишет в своей статье для Defense News генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, до тех пор, пока Москва не изменит свою политику, военный блок будет придерживаться по отношению к ней двойственного подхода: с одной стороны укреплять свою оборону, с другой — пытаться наладить с ней конструктивный диалог.
Столтенберг: холодная война окончена, но многие проблемы НАТО пока не решило
Reuters

11 ноября этого года люди по всему миру молча почтили память всех тех, кто погиб во время Первой мировой войны. Колоссальные экономические и гуманитарные последствия мировых войн первой половины XX века заставили свободные народы Европы и Северной Америки пойти другим путём — путём, в основе которого лежала коллективная оборона. Этот новый подход нашёл своё воплощение в создании Североатлантического альянса, пишет в своей статье для Defense News генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В следующем году исполняется 70 лет с тех пор, как НАТО поддерживает мир в Европе, — считает Столтенберг. — Изначально НАТО должно было служить щитом против Советского Союза. Холодная война окончена, однако перед блоком по-прежнему стоят серьёзные вызовы».
 
«На протяжении последних лет мы наблюдали за всё более агрессивным и неприемлемым поведением России: она наращивает свои военные силы и ведёт агрессивные действия от севера Европы до Ближнего Востока… она использует тактику гибридной войны, включая кибератаки, распространяет дезинформацию и вмешивается в демократические процессы других стран; она также использовала нервно-паралитический газ в Великобритании», — уверен генсек.
 
Кроме того, продолжает Столтенберг, Москва «продолжает подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины» с помощью конфликта на востоке страны, унёсшего уже более 10 тыс. жизней.
 
«К сожалению, пока ничто не говорит о том, что Россия собирается изменить своё поведение. До тех пор пока этого не произойдёт, НАТО будет придерживаться двойного подхода: сильное сдерживание и оборона в сочетании с нашим стремлением к конструктивному диалогу», — пишет автор.
 
На саммите НАТО в июле лидеры блока согласились усилить свой оборонительный потенциал. В частности, они одобрили новый план 30-30-30-30: 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых судов должны быть готовы к боевым действиям в течение 30 дней.
 
Учитывая «кибератаки России», военный блок собирается стать в киберпрострастве настолько же сильным, как на суше, в воздухе и море. Несколько союзников альянса уже предложили НАТО использовать свой киберпотенциал, а члены блока в тесном сотрудничестве пытаются предотвратить любые кибератаки.
 
«НАТО — это чисто оборонительный альянс, — утверждает Столтенберг. — В сочетании с сильным сдерживанием и обороной мы по-прежнему открыты к диалогу с Россией. Хотя после незаконной аннексии Крыма в 2014 году мы приостановили всё практическое сотрудничество с Россией, Совет Россия — НАТО по-прежнему проводит встречи и обсуждает такие темы, как ситуация на Украине, обеспечение прозрачности, уменьшение рисков и действия военных».
 
Однако Россия, как считает генсек НАТО, это не единственная проблема альянса. Помимо России угрозу альянсу представляет международный терроризм. После терактов 11 сентября последовала операция НАТО в Афганистане, где альянс по-прежнему «продолжает поддерживать мир и демократию».
 
С тех пор в Ираке и Сирии появилось ИГ*; хотя оно и ослабло, оно до сих пор представляет опасность. Для того, чтобы предотвратить возвращение ИГ, НАТО открыло в Ираке профессиональные военные школы.
 
По мнению Столтенберга, НАТО предстоит ещё многое сделать для решения своих проблем, однако альянс движется в правильном направлении, учитывая, что каждый член блока собирается увеличить расходы на оборону, стараясь достигнуть планки в 2% ВВП, выделяемых на эти цели.
 
«Вместе союзники по НАТО обеспечивали безопасность трансатлантического региона на протяжении семи десятилетий. Сегодня мы столкнулись с рядом сложных и разнообразных вызовов, однако продолжая действовать вместе и принимая необходимые для укрепления нашей обороны решения, а также вкладывая средства в свою безопасность, НАТО защитит нас и в грядущие десятилетия», — подводит итог Йенс Столтенберг.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
 
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источник
Defense News США Северная Америка
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