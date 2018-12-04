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Washington Post: Столтенберг призвал Россию скорее «вернуться» к соблюдению ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России осталось мало времени на возвращение к соблюдению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет The Washington Post. По словам Столтенберга, неприемлемо, чтобы соглашение о контроле над вооружениями выполняла только одна сторона.
Washington Post: Столтенберг призвал Россию скорее «вернуться» к соблюдению ДРСМД
Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что время, отведённое России на возврат к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подходит к концу. В то же самое время США готовятся к выходу из этого соглашения, пишет The Washington Post.

По версии Вашингтона, новая российская ракета типа 9М729 нарушает Договор о РСМД. По его условиям Россия и США не могут иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров.

«Мы все знаем, что время подходит к концу, и то, что у нас есть соглашение в области контроля над вооружениями, которое выполняет только одна сторона, неприемлемо», — подчеркнул Столтенберг, добавив, что НАТО призывает Россию обеспечить полное соблюдение соглашения в духе прозрачности.

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источник
Washington Post США Северная Америка
теги
Йенс Столтенберг ракета Россия США ядерное оружие
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