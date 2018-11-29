WSJ: США медлят с решением по РСМД из-за критики со стороны партнёров

США не собираются менять своего мнения и намерены выйти из договора РСМД, пишет The Wall Street Journal. Представители администрации Дональда Трампа обвиняют Россию в нарушении условий договора и настаивают на уничтожении ракет 9М729. Впрочем, пока Вашингтон продолжает консультации с партнёрами, серьёзно критиковавшими это решение.

Вашингтон по-прежнему придерживается курса на выход из договора РСМД, но продолжает консультации со своими союзниками по этому вопросу, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного сотрудника разведслужб из администрации Трампа.

Как напоминает издание, президент США изъявил о намерении выйти из договора, который запрещает подписавшим его сторонам разработку и использование ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, ещё в октябре. В качестве причины выхода были названы нарушения, якобы, имевшие место быть с российской стороны.

«Согласно оценкам разведывательного сообщества, Россия имеет в распоряжении произведённые, испытанные и развёрнутые ракеты, с радиусом действия, запрещённым договором РСМД», — заявил глава Нацразведки США Дэн Коутс. The Wall Street Journal информирует, что имеются в виду ракеты 9М729 и отмечает, что Россия отвергает обвинения американской стороны, считающей, что эти ракеты нарушают предписания РСМД. Между тем, по словам Коутса, у России есть лишь небольшой шанс предотвратить выход США из договора — для этого Москве нужно признать нарушения и уничтожить нелегальные ракеты.

Планируемый администрацией Трампа выход из ракетного договора встретил много критики, как в США, так и в других странах, напоминает издание. Европейские союзники призвали Вашингтон принять меры по побуждению Москвы к соблюдению требований РСМД. В свою очередь, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что США будут «интенсивно консультироваться с европейскими и азиатскими партнёрами, а также будут проводить больше обсуждений с Россией».