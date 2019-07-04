DE: американский генерал рассказал, как США ответят на ядерную атаку России

Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана, призванного защитить Америку от «ядерного армагеддона». По словам генерала, если Москва решит применить свой стратегический арсенал против Вашингтона, Пентагон должен будет выполнить три «безотказные» операции. Завершит их незаметная контратака американских атомных субмарин, которая «заставит противника подчиниться», сообщает Daily Express.

У американских Вооружённых сил есть чёткий план действий, призванный не допустить «ядерный армагеддон» в случае нападения России. Его подробности на недавней конференции Митчелловского института аэрокосмических исследований раскрыл начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн, пишет Daily Express.

Первая часть плана — это полномасштабная контратака, которую США начнут вместе со своими союзниками по НАТО. По словам генерала, она будет включать применение истребителей, бомбардировщиков, самолётов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций, а также аэромедицинских команд, «обученных и готовых к ведению продвинутой войны»

Гольдфейна пояснил, что в случае подобного сценария он ожидает, что на красном телефоне в его кабинете загорится три кнопки. Сначала генерал планирует связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США. После чего для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в воздух будут подняты американские и натовские боевые самолёты.

В среднем полёт МБР составляет 20 минут. И, как заверяет Гольдфейн, у сил США и НАТО будет достаточно времени, чтобы уничтожить вражеские ракеты в небе с помощью истребителей F-35 или пусковых установок.

Затем Гольдфейн свяжется с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы принять ответные действия на американской территории. Противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар с помощью технологий Пентагона, которые позволяют выявить среди ложных целей настоящую боеголовку.

Завершат эту трёхкомпонентную контратаку атомные подводные лодки, «которые незаметно дадут разрушительный залп из-под воды». Субмарины должны нанести «второй удар», чтобы «заставить противника подчиниться», утверждает издание.

После этого генерал свяжется с командующим Стратегическим командованием США Джоном Хайтеном. От него потребуется кратко изложить Гольдфейну, какую ядерную атаку можно совершить для «сдерживания» противника.

Хотя Гольдфейн описал все шаги в хронологическом порядке, он предупредил: «Каждая из этих миссий является безотказной. И каждую из них необходимо завершить одновременно».

В настоящий момент на вооружении России находится порядка 48% всего мирового ядерного арсенала. Её отношения с США обострились после того, как Вашингтон объявил, что намерен выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в начале августа, обращает внимание Daily Express.