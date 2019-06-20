CNBC: Пентагон обвинил Россию в попытке пересмотреть мировой порядок

В ответ на критику со стороны российских властей за планы направить дополнительные войска на Ближний Восток Пентагон заявил, что это не военная провокация, а меры по укреплению обороны, пишет CNBC. А нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, по словам Минобороны США, скорее хочет воспользоваться сама Россия, «которая стремится пересмотреть существующий миропорядок».

Министерство обороны США дало свой ответ российским чиновникам, раскритиковавшим планы США по размещению дополнительных войск на Ближнем Востоке, сообщает CNBC.

Как заявила подполковник Карла Глисон из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью в письме каналу, действия США, которые в связи с усилением напряжённости в отношениях с Ираном намерены направить в ближневосточный регион 1000 военных, «не провокация». По всей видимости, решение о подкреплении было принято после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвинил Тегеран, отмечает CNBC. Сам Иран свою вину отрицает.

Новости о планах Америки Москва восприняла критически. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал все стороны конфликта в Оманском заливе к сдержанности, а замглавы МИД Сергей Рябков сравнил потенциальное подкрепление США с «военной провокацией». В ответ на это Пентагон подчёркивает, что дестабилизацией Ближнего Востока занимается в первую очередь сама Россия.

«Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе, — утверждает Карла Глисон. — Россия хочет пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий. Россия пытается использовать хаос и распространить своё влияние, расширяя его за пределы ближнего зарубежья. И делает она это с особенным упором на Ближний Восток».

Подполковник добавила, что для Америки регион, где Пентагон пытается «поддерживать равновесие сил», борется с террористами и обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов, по-прежнему играет большую роль в плане национальной безопасности.

Тем временем, как напоминает CNBC, стабильность на Ближнем Востоке сегодня оказалась под угрозой, поскольку Иран угрожает отказаться от выполнения своих обязательств по и без того уже далеко не прочной ядерной сделке, из которой более года назад вышел Вашингтон.