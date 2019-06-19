Экс-посол Франции в Дамаске: «Война в Сирии – это геополитический Чернобыль»

Бывший посол Франции в Дамаске рассказал в интервью Le Figaro, что война в Сирии — это катастрофа не только для Ближнего Востока, но и для всей Европы. По мнению дипломата, терроризм и потоки мигрантов стали прямым следствием этого военного конфликта, что, в свою очередь, привело к власти во многих странах популистских и «неоавторитарных» лидеров.

Сирийский конфликт — в частности, обострившиеся из-за него терроризм и миграция — способствовал росту популизма в Европе, утверждает в интервью Le Figaro Мишель Дюкло, бывший посол Франции в Дамаске, специальный советник Института Монтеня и автор книги «Долгая сирийская ночь».

Дюкло считает, что Башар Асад выиграл войну, но это «узурпированная победа, потому что её добились его крёстные отцы». Кроме того, это «победа террора», потому что, «даже одержав верх, он продолжает казнить и преследовать» оппозицию и не перестанет дестабилизировать ситуацию в регионе.

Что касается Ирана и России, в данный момент они конкурируют в Сирии. Они борются за «экономические останки» страны и влияние на режим, стремясь разместить внутри системы своих пешек.

Они могут иметь разногласия по существу, особенно по поводу Израиля и будущего Сирии, однако, по мнению Дюкло, «Сирией день за днём управляют русские и предполагают, что их союз с Ираном сейчас даёт им преимущества». «Без шиитских ополченцев режим Асада стал бы очень уязвимым, поэтому такой альянс может с грехом пополам продлиться достаточно долго», — добавил бывший дипломат.

В то же время сирийский конфликт «позволил Владимиру Путину достичь такого международного уровня, какого у него никогда не было», а в Турции привёл к авторитарному сдвигу Эрдогана. Терроризм и мигранты — последствия войны в Сирии — способствовали становлению Орбана в Венгрии, Качиньского в Польше и Сальвини в Италии.

Мишель Дюкло замечает, что это лишь один эпизод из более масштабного международного хаоса: конфликт между США и Китаем существовал бы и без Сирии, но именно она выступила в определённый момент кристаллизатором прихода к власти «неоавторитарных» стран.

«Сирия — это катастрофа, о которой хотелось бы позабыть, но есть все основания о ней помнить, потому что её последствия выходят далеко за рамки сирийского народа», считает собеседник Le Figaro.

Говоря о влиянии войны на другие страны, Дюкло сравнил войну в Сирии с «геополитическим Чернобылем для зоны Ближнего Востока и Европы, а также, несомненно, Центральной Азии». Продолжая проводить параллели, он отметил, что Кремль знает об угрозе заражения «его заднего двора», а Сирия остаётся «непотухшим геополитическим вулканом»: хотя Асад «одержал победу над собственным народом», конфликт между Россией, США, Турцией и Израилем продолжается, как и вмешательство Ирана, которое «становится всё более прямым и непосредственным».

По мнению Мишеля Дюкло, среди геополитических последствий войны прежде всего стоит отметить разрушение норм. «Казалось, к концу XX века международное сообщество договорилось о принципах и правилах поведения, таких как защита гражданского населения, враждебное отношение к пыткам, осуждение использования определённых видов оружия и стремление любой ценой избежать угрозы геноцида», — рассказывает бывший посол.

Этот некий набор из табу и запретов применялся не повсеместно, но всё же являлся предметом определённого консенсуса. В Сирии же всё рухнуло, в том числе табу на неприменение химического оружия. «В основе системы Асада лежат пытки, однако, когда возникает ощущение, что ничего нельзя сделать, остаётся лишь отвести взгляд», — подводит итог Мишель Дюкло.