Arab Weekly: пока Трамп не ушёл, у арабских стран есть шанс выбить Иран из Сирии

Дональд Трамп ведёт кампанию против Ирана, и при такой поддержке арабские страны могут сильно ограничить влияние Тегерана в регионе, пишет Arab Weekly. При этом вскоре пройдут переговоры между представителями России, Израиля и США, и там страны могут договориться о том, как приблизить окончание сирийского конфликта. Тем более что, по словам автора статьи, Россия и за Асада не держится, и военное присутствие Ирана в регионе способна ограничить.

В конце июня в Иерусалиме состоится встреча представителей России, Израиля и США, и, как пишет Arab Weekly, она должна покончить с иранским присутствием в Сирии. Но при этом первым условием России в ответ своим партнёрам будет признание российского контроля над Сирией, а также нормализация отношений Запада и арабских стран с сирийским режимом.

При этом Россия не требует восстановления статуса Башара Асада, как будто не было всей этой войны, отмечает автор статьи. По его словам, для России Асад — временная фигура для переходного периода и после этого он уйдёт.

И хотя политическая дистанция между Россией и большинством противников Асада в арабских странах довольно небольшая, есть три «нет», которые сначала нужно преодолеть: нет нормализации без одобрения США, нет нормализации без конкретных шагов к политическому решению в Сирии, нет нормализации без активного участия России в борьбе, которую США и арабские страны ведут против укрепления Ирана в регионе.

Сегодня союзы на Ближнем Востоке строятся на новом основании — в зависимости от дружбы или противостояния с Ираном, пишет автор статьи. Конечно, признаёт он, если Трамп уйдёт после выборов, то США могут прекратить свой конфликт с Ираном, но пока он ещё длится, сирийский кризис можно быстро решить, отмечает журналист.

Сам Асад неспособен ни выдворить Иран из Сирии, ни пресечь амбиции Турции на севере страны. Все рассчитывают лишь на то, что это смогут сделать Россия, США и Израиль, если найдут взаимопонимание. При этом, как отмечает автор статьи, никто не думает, что в итоге Сирия вернётся сирийцам независимым и суверенным государством. Но это взаимопонимание может приблизить окончание страданий сирийцев.

Однако при этом автор советует арабским странам быть гибче в своих условиях. Ведь Россия не станет гнать иранцев из Сирии, в лучшем случае добьётся вывода иранских военных. Но при этом останется культурная, экономическая, политическая «оккупация», и чтобы очистить от неё Сирию, арабским странам понадобится приложить больше усилий, пишет Arab Weekly.