BD: на переговорах в Иерусалиме перед Болтоном откроется окно возможностей

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон проведёт в Иерусалиме переговоры со своими коллегами из России и Израиля. И сейчас для этого отличный момент, пишет Breaking Defense: Россия сама озабочена тем, что влияние Ирана в регионе возрастает.

Кажется, что гражданская война в Сирии идёт к своему завершению, пишет Breaking Defense. Однако Израиль обеспокоен заявлением России, что она предоставит Дамаску полный контроль над своими системами С-300. И эта обеспокоенность не беспочвенна, отмечает автор статьи, ведь Израиль осуществляет удары по целям в Сирии, которые связаны с Ираном.



Чтобы снизить напряжённость, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отправится в Иерусалим на переговоры со своими коллегами из России и Израиля Николаем Патрушевым и Меиром Бен-Шаббатом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже назвал эти переговоры «беспрецедентными». Болтон известен своей враждебностью по отношению к Ирану, и в данном случае это может сыграть положительную роль, ведь и у России есть свои опасения насчёт «слишком развязанных рук Ирана в Сирии».



В октябре прошлого года Россия разместила в Сирии противоракетные комплексы С-300, которые издание называет соизмеримыми с американскими Patriot. И они способны сбивать цели в израильском воздушном пространстве вскоре после их взлёта. Однако пока что Россия тренировала сирийцев работать с этими системами, но контроль над ними не передавала. И по Израилю пока не было ударов. Израиль в ответ избегал тех мест, где сосредоточены российские военные.



Ситуация изменится кардинально, когда Россия передаст контроль над системами сирийцам. По словам источника издания, «у пусковой кнопки не останется ответственных взрослых», так как, по мнению израильских военных, сирийцы не очень-то разбираются, по кому бьют. В итоге они предупреждают, что, как только Россия уйдёт из Сирии, системы С-300 станут для Израиля законной целью.



Поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и предложил сформировать комиссию из США, России и Израиля, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. При этом США постоянно выражают поддержку Израилю, но собираются вывести свои силы из Сирии. Их союзники опасаются, что в таком случае силы курдов, которые Штаты поддерживают, останутся на милости Дамаска.



Кроме того, Иран сможет укрепить свои позиции в Сирии и Ираке. Но такая перспектива не понравится и России, которая не только может утратить свои позиции, но и будет вынуждена признать контроль Ирана над месторождениями углеводородов. Так что хотя Россия и призывает к выводу американских войск, на самом деле она хотела бы, чтобы это происходило в полной координации с Москвой, чтобы сдержать Иран.



В итоге Россия отказалась продавать С-400 Ирану, а Израиль снизил интенсивность авиаударов по позициям Ирана в Сирии, чтобы не провоцировать Россию. Так что сейчас как раз образовалось окно возможностей, которое должно позволить странам договориться; и задача Болтона — воспользоваться моментом, пишет Breaking Defense.