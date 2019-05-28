Globe and Mail: Нетаньяху благодарит за победу на выборах «своих самых близких друзей» — Путина и Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не забыл поддержку в избрании на пятый срок со стороны лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет The Globe and Mail. При помощи широких ответных жестов глава государства надеется поддерживать хорошие отношения с «самыми близкими друзьями на международной арене».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отплачивает «самым близким друзьям на международной арене» — президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину — за поддержку во время недавней избирательной кампании, пишет The Globe and Mail.

При этом издание отмечает, что благодарность за пятую победу на выборах, несмотря на подготовку израильской прокуратурой обвинений в коррупции, «продлится дольше, чем четырёхлетнее пребывание Нетаньяху в должности». Так, он заявил, что в честь Трампа будет назван новый город на Голанских высотах, а также сообщил об открытии в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда.

The Globe and Mail напоминает, что Трампа обвинили во вмешательстве в израильские выборы после того, как за две недели до голосования он объявил, что США первыми признают суверенитет Израиля над захваченными страной Голанскими высотами.

Десять дней спустя Москва передала Тель-Авиву останки пропавшего без вести 37 лет назад сержанта Захарии Баумеля, которые были обнаружены российскими военными в Сирии. Нетаньяху лично приехал в Москву поблагодарить «дорогого друга» Путина за нахождение останков солдата, чья судьба на протяжении долгого времени была для Израиля вопросом национального значения.

Всё это способствовало восстановлению репутации премьер-министра как выдающегося дипломата. Кроме того, всё это стало подкреплением основного аргумента его кампании: только Нетаньяху и его связи с ведущими мировыми лидерами могут помочь Израилю в столь нестабильное время с точки зрения международных отношений. И израильский лидер не забыл об оказанной помощи.

«Все израильтяне были глубоко тронуты, когда президент Трамп принял историческое решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Я намерен представить правительству резолюцию, призывающую создать новое поселение на Голанских высотах в честь президента Дональда Трампа», — заявил Нетаньяху в видеообращении вскоре после победы.

Кроме того, в Иерусалиме появится станция имени американского лидера, которая будет ближайшей к Стене Плача. Это стало ответным жестом за перенос посольства США из Тель-Авива.

«Он знает, как играть на тщеславии людей, с которыми хочет выстраивать отношения. Он знает маленькие трюки. Даже если вы не вхожи в его политический лагерь, множество лидеров тепло относятся к Нетаньяху, потому что он политик, который знает, как быть национальным лидером», — приводит The Globe and Mail слова биографа Аншеля Пфеффера.

При этом в Палестине Нетаньяху обвиняют в том, что премьер-министр «подлизывается» к Трампу в надежде на поддержку США.

Вместе с тем благодарность политика Путину во многом является ещё более личной. Во время его визита в Москву незадолго до выборов Нетаньяху пригласил российского лидера посетить в Иерусалиме церемонию открытия памятника жертвам блокады Ленинграда.

Сохранение памяти о блокаде города, который был окружён и истощён, но так и не сдался нацистам, как отмечает канадское издание, очень важно для Путина, который родился в Ленинграде. Так, во время блокады от дифтерии погиб старший брат президента России Виктор и от голода чуть не погибла его мать Мария. Сам Путин родился в 1952 году, когда город всё ещё восстанавливался после гибели около 1,2 млн жителей в битве за Ленинград.

Единственная проблема состоит в том, что памятника до сих пор не существует. Кроме того, так и не было выбрано место для восьмиметрового факела с ангелом со шпиля Петропавловского собора и звездой Давида с другой стороны.

При этом глава Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Хаим Бен-Яаков, выступающий за развитие отношений Израиля с Россией, заявил, что надеется на строительство памятника рядом с официальной резиденцией президента страны. По его словам, сложно переоценить важность мемориала, так как во время битвы за Ленинград погибли десятки тысяч евреев. Тем не менее Бен-Яаков признал наличие политической составляющей в создании монумента.

«Это определённо поможет нам укрепить связи между Россией и Израилем. Россия имеет большое влияние на Среднем Востоке и участвует в политическом процессе. Следовательно, очень важно поддерживать хорошие отношения между Россией и Израилем», — отметил Бен-Яаков.

The Globe and Mail напоминает, что подобные отношения позволили израильским самолётам свободно оперировать на территории Сирии и не опасаться атаки со стороны России.

Министр по делам Иерусалима и национального наследия Зеэв Элькин дал понять, что мемориал строится для того, чтобы Путин приехал в Иерусалим и для укрепления отношений двух стран. По его словам, монумент появится уже к лету, но будет открыт для публики только после посещения церемонии открытия президентом России.