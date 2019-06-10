Le Figaro: Израиль строит город, названный в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подготовил проект строительства Трамп-сити — нового города на Голанских высотах, которые были захвачены государством более 50 лет назад, сообщает Le Figaro. Таким образом глава правительства решил отблагодарить Соединённые Штаты и лично Дональда Трампа, который в марте подписал договор о признании суверенитета Израиля над этими территориями.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запустил программу строительства нового поселения в честь президента США Дональда Трампа, пишет Le Figaro. Это жест благодарности в ответ на признание Соединёнными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые он занимает с 1967 года. Сам американский «король недвижимости» не вложит ни доллара в названный его именем город, который станет символом новой эры для всего региона.

Городок Кела-Берухим (ивр. «благословенные». — ИноТВ), где появятся первые дома, представляет собой странное местечко. Он расположен в 7 км от сирийской границы и в 25 км — от ливанской. Здесь проживает немногочисленное межнациональное сообщество, в основном выходцы из Советского Союза, переехавшие в этот северный регион по специальной программе для русских мигрантов в начале 1990-х.

Как объяснил французской газете Мене Эндер, один из местных жителей, удалённость от центра страны лишает жителей «таких благ современного общества, как система здравоохранения или развлечения». Из молодёжи остаются только те, кто работает в сельскохозяйственном секторе, который составляет основу экономики Голана: здесь производят 40% мяса и 30% вина всего израильского рынка.

По информации издания, в регионе развивается экотуризм несмотря на напряжённость в отношениях с Сирией и «заклятым врагом» — шиитской «Хезболлой». До евреев здесь проживали сирийские арабы, оставившие город без боя в результате Шестидневной войны. Сейчас с 18 тыс. израильтян проживают 22 тыс. друзов — арабов, большинство из которых не приняли израильское гражданство.

По мнению председателя областного совета, опасность их выселения ещё больше возросла после исторического решения Трампа, зато на этой территории нет угрозы безопасности населения. «Время от времени запускаем ракеты, когда кто-то по ту сторону границы глупостями занимается, а ещё два года назад мы соседствовали с «Аль-Каидой»* и ДАИШ*, но сейчас держим ситуацию под контролем», — рассказал он в интервью Le Figaro.

Когда 21 марта Дональд Трамп своим твитом разбил международный консенсус по вопросу Голанских высот и вскоре подписал с Биньямином Нетаньяху соглашение о признании суверенитета Израиля, жители региона, как и следовало ожидать, восприняли эту новость с энтузиазмом. «Это просто фантастика! — поделился с газетой Мене Эндер. — Самый могущественный человек в мире сделал нам невероятный подарок. Я знаю, что Трампа критикуют многие, но, по-моему, если израильтянин его критикует, то он просто сумасшедший».

Как отмечает французское издание, благодарность премьер-министра Израиля не заставила себя долго ждать: 23 апреля в видео, снятом на фоне голанских холмов, он с гордостью сообщил о создании Трамп-сити. Помимо символической ценности, этот проект также призван возобновить еврейскую колонизацию региона после 20-летнего перерыва. По плану первые 25 семей новосёлов ожидаются к концу этого года до Хануки, однако вряд ли заявленные сроки будут соблюдены. В следующую очередь переедут 100 и, наконец, 400 семей.

Председатель областного совета рассказал, что на данный момент по поводу переселения к ним обратилось 150 человек, и сейчас его администрация занимается их отбором для создания смешанного сообщества из верующих и светских семей, а также старается привлечь молодые пары, потому что на севере в основном остались пожилые люди. По словам чиновника, ему хочется верить, что молодёжь найдёт здесь работу в сфере услуг, в сельском хозяйстве, агротехнике и в сфере высоких технологий благодаря развитию инновационных центров.

Единственная, но значительная проблема: роспуск нового парламента не позволяет официально одобрить предложение премьер-министра. Как сообщает Le Figaro, Биньямин Нетаньяху и представитель администрации Трампа должны были приехать в Голан 12 июня для празднования 52-й годовщины присоединения этих территорий к Израилю и признания этого факта Соединёнными Штатами, однако запланированная встреча была отменена.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.