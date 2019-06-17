Washington Examiner: Путин сам виноват в плохих отношениях с США

Владимир Путин в интервью государственному телеканалу рассказал о стремительно ухудшающихся отношениях между Россией и США и пожаловался на американские санкции. Однако обозреватель The Washington Examiner Том Роган считает, что причиной такого глобального российско-американского кризиса стали «враждебные» действия самой России, идущие вразрез с интересами Соединённых Штатов.

В четверг в эфире государственной телекомпании «Мир» президент России Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения «портятся, с каждым часом становятся всё хуже», пишет The Washington Examiner. Также он добавил, что в последние годы «действующая администрация уже приняла несколько десятков решений о санкциях против России».

Путин прав в том, что отношения ухудшаются, однако, по мнению Тома Рогана, обозревателя американского журнала, ему «достаточно заглянуть в зеркало, чтобы понять, почему это происходит». Санкции и в целом политика США не возникли просто так из воздуха — это прямая реакция на разнообразные и неоднократные враждебные акты России, ущемляющие интересы Соединённых Штатов.

Автор статьи предлагает удостовериться в этом на ряде примеров. Так, в 2016 году Россия использовала кибератаки для вмешательства в выборы президента США, а в 2018-м — в выборы в конгресс, утверждает Роган. Также в 2018 году в Великобритании произошла атака с использованием высокотоксичного нервно-паралитического вещества, в результате которой погибла невинная женщина, а не намеченная жертва. Далее Россия захватила и до сих пор удерживает украинских моряков, которые «просто пытались пройти по собственным водам», пишет американский журналист.

Кроме того, Путин продолжает обострять отношения с новым правительством Украины и «удерживает Крым».* В Сирии Россия, по словам Рогана, «намеренно обстреливает больницы, поддерживая режим Башара Асада, направленный на геноцид». Как отмечает автор статьи, именно это имел в виду Путин, когда говорил о том, что Россия «вносит существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности». Ещё Россия стремится ослабить НАТО и шантажировать Европу нефтяными поставками. В Венесуэле Россия поддерживает режим Николаса Мадуро, ведущего страну к голоду, а также спонсирует американских сторонников этого режима.

Кроме того, обозреватель издания подчёркивает, что развитие способностей страны нанести ядерный удар нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Россия всё чаще проводит симуляции атак территории США стратегическими бомбардировщиками, а также осуществляет опасные перехваты американских самолётов в международном воздушном пространстве. Наконец, чтобы подорвать возглавляемый Америкой миропорядок, Россия тесно сотрудничает с Китаем, который также нарушает права человека.

В заключение Том Роган даёт совет: если Путин хочет улучшить отношения с США и ослабить санкции, ему всего лишь нужно делать всё наоборот.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





