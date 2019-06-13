National: сколько продлится «брак по расчёту» России и Китая, зависит от США

В настоящий момент Китай и Россия не только поддерживают тесные взаимоотношения, но и планируют развивать их в качестве ответа на давление США, пишет The National. Однако отмечается, что сколько продлится этот союз, зависит исключительно от Вашингтона.
В то время как в Лондоне президент США Дональд Трамп вместе с королевой Великобритании Елизаветой II поднимал бокал за «величайший альянс в истории», примерно в 2 тыс. км, в Москве, лидеры других двух держав выстраивали отношения, которые будут иметь «глубокие долгосрочные последствия» для всего мира, пишет The National.
Во время визита к российскому коллеге Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин лестно отзывался о двусторонних отношениях.
«У нас более тесное взаимодействие с президентом Путиным, чем с другими иностранными коллегами. Он мой самый близкий друг», — отметил Си Цзиньпин по итогам переговоров.
Помимо подписания торговых соглашений на $20 млрд и сотрудничества в технологической и военной сферах, китайская компания Huawei займётся разработкой пятого поколения мобильной связи на территории России. Кроме того, товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд, цифру которую уже в следующем году страны планируют удвоить.
С одной стороны, отмечает The National, расширение связей двух стран — ответ на давление США. Так, Трамп настроил против себя Китай торговой войной и попытками не допустить сотрудничества стран Европы с Huawei, и Россию — отстранив её от участия в G7.
Однако сближение Москвы и Пекина вызвано не только этим. Это способ распространения своих идей в мире, где меняется соотношение сил. Так, ещё за год до избрания Трампа Россия обошла Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай. А в 2012 году началось строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», который позволит России направлять в страну ежегодно миллиарды кубических метров газа.
Всё это подтолкнуло директора национальной разведки США Дэна Коутса назвать отношения двух стран самым крепким альянсом с середины 1950-х годов.
The National полагает, что всё это позволит Китаю и России добиться «фрагментации мирового порядка во главе с США».
«Появились новые экономические центры, и повысилась роль региональных валют», — заявил на Петербургском международном экономическом форуме Путин, назвав доллар «инструментом давления» Вашингтона на остальные страны. Однако, как отмечает портал, ни рубль, ни юань пока не способны потеснить доллар с лидирующих мировых позиций.
Вместе с тем Россию и Китай объединяют общие международные интересы. Так, страны сходятся во взглядах на будущее Сирии и Венесуэлы.
Тем не менее союз Москвы и Пекина можно назвать не иначе как «брак по расчёту». «В то время как в настоящий момент они являются геополитическими союзниками, в будущем они легко могут стать конкурентами», пишет The National.
Для этого есть исторические предпосылки. В частности, в 1950-х годах идеологический союз СССР и коммунистического Китая развалился спустя всего десять лет из-за разного видения будущего коммунизма и внутренних различий.
При этом сейчас Китай идёт по пути становления сверхдержавой, наращивая экономическую и военную мощь, а Россия, оставаясь важной военной силой, страдает от тяжёлой экономической ситуации и сокращения населения.
Однако The National отмечает, что то, как будут развиваться отношения Москвы и Пекина целиком и полностью зависит от реакции Вашингтона на их сближение. «В конце концов, обе стороны могли бы многое выиграть, а некоторые браки по расчёту длятся очень долго».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что Киев пока не намерен рассматривать идею нового прохода кораблей через Керченский пролив.
Если российская делегация будет лишена полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, то Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв внесли большой вклад в победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2018/19.
Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщил, что Васильевская насосная станция была обесточена после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо окончательных решений относительно необходимости проведения реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет, важно дождаться результатов расследования после дела журналиста Ивана Голунова.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) после матча сборной страны с национальной командой Сербии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера о том, что Россия, Турция и США обладают «одной общей чертой» — никто из них не любит Европейский союз.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о дальнейших намерениях стороны защиты после решения Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, прокомментировал решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что обсуждал с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом вопрос выступления российских легкоатлетов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинских шахтёров обманули в очередной раз, так как деньги, которые обещали выплатить рабочим, чтобы погасить долги перед ними по зарплате, были заблокированы на банковских счетах.
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что готов начать прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы его фракции на выборах.
Брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл заявил, что не понимает смысла приговора, согласно которому все подсудимые по делу о драках в центре Москвы будут отправлены в колонию общего режима.