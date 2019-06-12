Bloomberg: если Россия и Китай объединятся, то станут поистине глобальной угрозой

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Лукаку намерен обсудить с МЮ своё будущее в клубе
Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку высказал мнение о своём будущем в клубе.
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В суд направлено дело директора Департамента архитектуры Сочи
Дело директора Департамента архитектуры Сочи Владимира Малова передано в суд.
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Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму
Подготовительный комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю.
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Умер посол России в Сенегале
Посольство России в Сенегале сообщило о кончине посла Сергея Крюкова. Информация размещена на странице диппредставительства в Facebook.
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Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
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Богалий: допинговые схемы в большом спорте будут всегда, и не только в России
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение о допинге в современном спорте.
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Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 13 июня
Специалисты продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 13 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Липницкая высказалась о ситуации с оскорбительным письмом фаната Медведевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказала мнение о ситуации с письмом фаната оскорбительного содержания в адрес Евгении Медведевой.
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СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» может обменять бразильца Неймара в «Барселону» на его соотечественника Фелипе Коутиньо.
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В ВКС не исключили, что военные лётчицы будут пилотировать истребители
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что девушки, которые впервые в российской истории начали обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной.
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Президент Ирана поздравил Путина с Днём России
Президент Ирана Хасан Рухани поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
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Cане высказался о возможном переходе в «Баварию»
Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Зане высказал мнение о своём возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».
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В Черниговской области сформируют новый танковый батальон
В Черниговской области Украины сформируют новый отдельный танковый батальон.
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Сборная России по футболу вернулась в Москву
Сборная России по футболу вернулась в Москву из Нижнего Новгорода, где прошёл матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
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Эксперт оценил заявление Тимошенко о «падении» экономики Украины
Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «падении» экономики Украины.
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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Продюсер Бари Алибасов находится в отделении реанимации, его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Баскетболист «Оклахомы» Джордж перенёс вторую операцию на плече
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж перенёс вторую операцию на травмированном плече.
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Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию
Министерство обороны Литвы передало Украине почти миллион боеприпасов, предназначенных для советского стрелкового оружия.
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СМИ: Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала готов покинуть клуб из-за португальского форварда Криштиану Роналду.
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В МИД России оценили возможность переговоров Путина и Трампа в Осаке
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с возможной встречей российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке.
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НБА признала судейскую ошибку в пользу «Голден Стэйт» в концовке пятого матча финала с «Торонто»
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) признала судейскую ошибку в пользу «Голден Стэйт Уорриорз» на последней минуте пятого матча серии финала НБА с «Торонто Рэпторс».
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Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом, число погибших возросло до семи.
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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.
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Футболист сборной Андорры подшутил над Мбаппе во время интервью
Один из игроков сборной Андорры по футболу подшутил над нападающим национальной команды Франции Килианом Мбаппе во время интервью после матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.
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Президент Армении поздравил Путина с Днём России
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.
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Кадыров оценил ситуацию на границе Чечни с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию на границе с Дагестаном, призвал не поддаваться на провокации и заявил, что республика не претендует на чужую территорию.
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Навратилова предостерегла Барти после её победы на «Ролан Гаррос»
Победительница 18 турниров серии Большого шлема в одиночном разряде Мартина Навратилова рассказала об опасности, которая грозит выигравшей турнир «Ролан Гаррос» — 2019 австралийке Эшли Барти.
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Мбаппе отказался комментировать возможный переход в «Реал»
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не стал комментировать информацию СМИ о своём возможном переходе в мадридский «Реал».
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Медведев поздравил граждан с Днём России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал лаконичное поздравление с Днём России.
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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря.
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Семеня заявила, что IAAF должна бороться с допингом, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона
Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует бороться с допингом, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.
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Гризманн не исключил, что может продолжить карьеру за пределами Испании
Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший об уходе из мадридского «Атлетико», ответил на вопрос о своём будущем.
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На Украине предложили новый способ закупки газа из России
Представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.
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Президент Киргизии поздравил Путина с Днём России
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
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Олимпийский чемпион Сильнов признался, что IAAF заподозрила его в нарушении антидопинговых правил
Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов рассказал, что получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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На севере Пакистана произошло землетрясение
На севере Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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Барбашёв заявил, что продолжит играть в силовой манере
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал свою дисквалификацию за грубую игру в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
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Лукашенко: интеграция приумножит традиции дружбы Минска и Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России и выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции двух стран поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы.
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Барбашёв о седьмом матче финала НХЛ: не думаю, что в хоккее есть что-то лучше
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился ожиданиями от седьмого матча серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
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Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации принёс присягу и вступил в должность главы государства.
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Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Стало известно, в каких регионах России в 2018 году зафиксированы самые высокие показатели рождаемости и смертности. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
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В Москве 12 июня ожидается до +29 °С
В Москве в среду, 12 июня, ожидается до +29 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ завербовать родственников Ким Чен Ына
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ завербовать родственников лидера КНДР Ким Чен Ына в качестве информаторов для сбора информации о ситуации в Северной Корее.
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В МВД сообщили о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
В пресс-службе МВД России рассказали о сроках службы российских полицейских в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ.
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В Раде рассказали о звонках украинцев о «минировании» в России
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что украинцы «иногда» оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России.
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Совбез ООН осудил насилие и гибель людей в Судане
Совет Безопасности ООН решительно осудил насилие и гибель гражданского населения в Судане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Совбеза.
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Сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни под Хамой
Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) Сергей Бондарев сообщил, что сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама.
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Тимошенко рассказала о «падении» экономики Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV рассказала о «падении» экономики Украины.