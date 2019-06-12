Bloomberg: если Россия и Китай объединятся, то станут поистине глобальной угрозой

Сближение России и Китая, которое потенциально может объединить их в единый блок, господствующий на евразийском континенте, может стать важнейшей геополитической тенденцией 21 столетия. Как пишет Bloomberg, США и их союзникам необходимо обратить внимание на это укрепляющееся сотрудничество и делать всё возможное, чтобы способствовать сохранению единства Европы, а также укреплять сеть альянсов.

В классической комедии «Охотники за привидениями» у героев было одно важное правило, касавшееся применения их мощного оружия: «Только не скрещивайте лучи». Как пишет Bloomberg, сегодня, когда США и их союзники наблюдают за продолжающимся сближением России и Китая, им стоит прислушаться к этому совету, поскольку каждая из этих стран опасна сама по себе, но если они объединятся, они станут по-настоящему глобальной угрозой.

Как пишет издание, в период холодной войны Китай и Советский Союз по большей части старались держаться друг от друга подальше, однако последние несколько лет при президентах Владимире Путине и Си Цзиньпине они продолжают сближаться. Такое сближение, которое потенциально может перерасти в единый блок, господствующий на евразийском континенте, возможно, станет важнейшей геополитической тенденцией 21 столетия.

В стремлении России и Китая укрепить связи есть определённая логика. Китай постепенно превращается в глобальную державу, численность его населения огромна, однако ему не хватает важнейших природных ресурсов. Экономика России слабеет, её население уменьшается, однако на её территории находятся огромные запасы таких ресурсов, как лес, вода, минеральное сырьё, золото, нефть и природный газ. У России и Китая есть протяжённая общая граница. Кроме того, их объединяет антипатия к Западу в целом и ненависть к США в частности. Этого вполне достаточно, чтобы, если не создавать формальный военный альянс, то как минимум укреплять сотрудничество.

Более ста лет назад британский географ и геополитический аналитик Хэлфорд Маккиндер предсказал масштабный геополитический сдвиг. Он представил свой труд, в котором он изложил свою теорию «срединной земли», или «хартленда»: согласно этой теории, нация, которая способна контролировать Евразию и Африку, в конечном итоге будет контролировать весь мир. Примерно в то же время офицер ВМС США и стратег Альфред Тайер Мэхэн выдвинул противоположную гипотезу о том, что морские державы — США, Соединённое Королевство, Австралия и их союзники — смогут соперничать с этой господствующей в Евразии державой. По мнению автора статьи, и хотя ни та, ни другая теория не могут точно и полностью объяснить то, что происходит в современном мире, эта базовая модель станет геополитическим лейтмотивом 21 века.

«Пока это значит, что США и их союзникам необходимо обратить внимание на укрепляющееся сотрудничество между Россией и Китаем и делать всё возможное, чтобы способствовать сохранению единства Европы, а также укреплять сеть альянсов, партнёрств и дружеских связей в Азии», — заключает автор материала.