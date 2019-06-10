El País: Евросоюз собирается спасти ВТО от саботажа со стороны США

Из-за того что США блокируют обновление Апелляционного органа Всемирной торговой организации, вся эта структура оказалась на грани краха, пишет El País. Чтобы спасти ВТО, Евросоюз запустил инициативу по созданию альтернативной системы арбитража, говорится в статье.
Евросоюз собирается протянуть руку помощи Всемирной торговой организации (ВТО), которая оказалась в «смертельной опасности» из-за саботажа со стороны США, пишет El País. Брюссель запустил международную инициативу по созданию альтернативной системы арбитража, которая поможет избежать краха ВТО к концу этого года. Риск подобного исхода возник по той причине, что администрация американского президента Дональда Трампа блокирует работу этой организации.
Документ, разработанный Евросоюзом, оказался в распоряжении El País. В нём твёрдо подтверждается желание «сохранить принципы и существенные особенности системы разрешения споров ВТО». Причём новая система должна стать точной копией Апелляционного органа Всемирной торговой организации в Женеве.
Люди, отвечающие за арбитраж в новой системе, будут выбираться из числа действующих и бывших судей ВТО. Согласно черновому варианту проекта ЕС, «все процедурные аспекты», которыми руководствуется Апелляционный орган Всемирной торговой организации, будут воспроизведены «максимально точно».
Как отмечает издание, арбитраж ВТО — важнейший элемент для решения споров вокруг пошлин, демпинга и несправедливой конкуренции. И если администрация Трампа и дальше будет блокировать обновление судейского состава этого органа, который с 1985 года поддерживает порядок в мировой торговле, то его дни сочтены.
Апелляционный орган ВТО — это последняя инстанция, к которой могут прибегнуть члены организации. Если эта структура из-за отсутствия необходимого количества судей утратит возможность выносить решения по спорным вопросам, то неумолимым следствием всего этого может стать то, что Всемирная торговая организация потеряет своё значение.
Администрация Трампа поставила условие, что перестанет блокировать работу арбитража, если нормы ВТО будут реформированы, чтобы адаптировать их под реалии XXI века, в рамках которых Китай со своей коммунистической системой, базирующейся на государственных субсидиях и регулируемой промышленности, превратился в великую державу, действуя на капиталистических рынках. Евросоюз, хотя и разделяет эту цель, но опасается, что наступательные действия Трампа спровоцируют крах Всемирной торговой организации до того, как она будет преобразована, говорится в статье.
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