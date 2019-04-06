Лiга.net: в споре между Россией и Украиной ВТО поддержала Москву

Украина во Всемирной торговой организации (ВТО) проиграла спор, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России, пишет «Лiга.net» со ссылкой на решение организации. Тем самым, как указывает издание, ВТО поддержала Москву в данном противостоянии.

Панель арбитров, рассматривавшая эту жалобу, не выявила никаких нарушений со стороны России ни по соглашению от 1994 года, ни по договору о присоединении к Всемирной торговой организации.

В связи с этим арбитры решили не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров ВТО. Украина может обжаловать это решение в рамках организации.

В середине февраля 2017 года входящая в ВТО Украина подала против России иск за введённые Москвой в 2016 году транзитные ограничения против украинских товаров, которые разорвали кратчайший путь для них на рынки Средней Азии, напоминает издание. В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта на эти рынки в 35,1% в первом полугодии 2016-го.

Российский президент Владимир Путин недавно продлил до 1 июля 2019 года запрет на транзит украинских товаров через российскую территорию в Киргизию и Казахстан. Товары из Украины разрешено ввозить только через определённый пункт пропуска, который находится на границе между Россией и Белоруссией, сообщает «Лiга.net».