Bloomberg: Трамп грозит выйти из ВТО — организация «не в форме»

В интервью Bloomberg Дональд Трамп пригрозил выходом США из ВТО, в случае если организация не изменит своё «очень плохое» отношение к стране. В частности, Трамп пожаловался на то, что Соединённые Штаты редко выигрывают судебные процессы в рамках организации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна покинет Всемирную торговую организацию, в случае если организация не изменит своё отношение к Соединённым Штатам, передаёт Bloomberg.

«Если они не приведут себя в форму, я выйду из ВТО, — отметил Трамп в своём интервью телеканалу, добавив, что соглашение о создании организации. — Худшая из когда-либо заключённых торговых сделок».

При этом Bloomberg сообщает, что выход США из ВТО потенциально может стать намного более значительным для мировой экономики решением президента, чем начало торговой войны с Китаем. Связано это в первую очередь с тем, что выход США из организации подорвёт систему, сложившуюся после Второй мировой войны, в строительстве которой принимала участие страна.

По словам Трампа, США оказываются в невыгодном положении из-за того, что ВТО «очень плохо» относится к стране уже много лет. Президент посетовал на то, что США редко выигрывают судебные процессы в рамках организации.

«В прошлом году мы начали выигрывать много процессов. Знаете почему? Потому что они знают, что в противном случае я ухожу», — добавил Трамп.

Тем не менее администрация Трампа продолжает обращаться в суд ВТО с исками против различных стран. Так, на прошлой неделе США подали иск против России в связи с введением страной пошлин на импорт некоторых американских товаров. Эти пошлины Трамп считает незаконными.

Bloomberg отмечает, что чаще всего дела в ВТО выигрывают страны, которые подают иск, тогда как ответчики чаще всего судебные разбирательства проигрывают. Тем не менее, по словам эксперта Института Катона Саймона Лестера, США выигрывают больше процессов, чем остальные страны в среднем по организации, выступая как в роли истца, так и в роли ответчика.

Вместе с тем необходимость занять более жёсткую позицию по отношению к ВТО видит и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По его словам, организация не способна работать со странами с нерыночной экономикой, например с Китаем. При этом он отмечает, что принятие Китая в 2001 году в ряды ВТО было ошибкой.

При этом профессор Сассекского университета в Англии Алан Уинтерс призвал воспринимать слова Трампа всерьёз.

«Сейчас действительно угроза выхода США очень серьёзная. Но если им на самом деле придётся согласовать новый свод правил, для ВТО это станет большим ударом», — приводит Bloomberg слова Уинтерса.