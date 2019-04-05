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Bloomberg: глава ВТО дал понять, что торговая сделка между США и Китаем может не устроить членов организации

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У готовящегося торгового соглашения между США и Китаем могут возникнуть проблемы в рамках ВТО, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора организации Роберту Азеведу. Он подчеркнул, что всё будет зависеть от подробностей этой сделки и от мнения других членов организации относительно этого документа.
Bloomberg: глава ВТО дал понять, что торговая сделка между США и Китаем может не устроить членов организации
Reuters
Потенциальное торговое соглашение между США и Китаем может столкнуться с вызовами со стороны Всемирной торговой организации (ВТО), пишет Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора ВТО Роберту Азеведу. По его словам, всё будет зависеть от деталей этого договора и от того, не посчитают ли другие страны, что этот документ несправедлив по отношению к ним.  
 
Как отметил Азеведу, у Вашингтона и Пекина, похоже, есть политическая воля достичь соглашения, чтобы ослабить, наверное, самые серьёзные на данный момент противоречия в мировой торговле, хотя все эти усилия всё ещё могут потерпеть неудачу.
 
Цель ВТО — дать странам возможность препятствовать действиям других государств в том случае, если последние предположительно нарушают правила организации, подчеркнул Азеведу.
 
«Я уверен, что соглашение между США и Китаем содержит сомнительные элементы, что другие члены (ВТО. — ИноТВ) попытаются добиться большей ясности, они попытаются обсудить это и, в конечном счёте, могут даже оспорить, если захотят», — подчеркнул генеральный директор ВТО.
 
Китай и США на этой неделе заявили о прогрессе в переговорах, нацеленных на то, чтобы положить конец в торговой войне между двумя странами. Президент США Дональд Трамп, говоря о дальнейших перспективах этого «монументального» соглашения, заявил, что сделка, вероятно, будет достигнута уже в ближайшие недели.
 
Между тем ВТО ранее на этой неделе резко понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году, объяснив своё решение влиянием пошлин и растущей напряжённостью в торговой сфере, отмечает Bloomberg. 
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