ABC: ущерб мировой экономике от торговой войны США составит более триллиона долларов

Согласно последним прогнозам МВФ, торговая война США лишит мировую экономику $1,52 трлн, сообщает испанская газета ABC. Вместе с тем издание отмечает, что в долгосрочной перспективе наибольший ущерб от неё понесут именно США.

Основной темой ежегодного заседания Международного валютного фонда, прошедшего на прошлой неделе на Бали, вполне ожидаемо стал протекционизм, сообщает испанская газета ABC. Экономисты МВФ подчёркивают, что одним из самых заметных ударов для международной экономики станет торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом.

«На горизонте появились облака», — отметил постепенное ухудшение ситуации в мировой экономике главный экономист МВФ Морис Обстфельд.

В свою очередь во Всемирной торговой организации ожидают, что в случае развития худшего сценария торговых войн, мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП — на 1,9%. Это значит, что международная экономика испытает ещё более серьёзные потрясения, чем те, через которые она проходила в конце 2008 года и весь 2009 год.

Вместе с тем экономисты предупреждают, если торговая война между США и Китаем не будет прекращена, глобальная экономика потеряет около $1,52 трлн. Это примерно равняется размеру ВВП России или Испании, отмечает издание. Кроме того, торговая война США может «разбить вдребезги целые экономики».

Кроме того, эксперты предполагают, что миру только предстоит столкнуться с последствиями протекционистских действий администрации Трампа. Это вызвано не столько возможностью введения новых пошлин, сколько тем, что эффект от уже существующих тарифов в 2018 году был достаточно умеренным. Именно в 2019 году, полагают в МВФ, международную торговлю ждут серьёзные потрясения от действий Трампа.

До конца года ВТО вновь пересмотрит прогнозы по объёму мировой торговли по итогам нынешнего года, в которых отразит все действующие пошлины. Издание отмечает, что ещё в сентябре этого года ожидаемый рост составлял 3,9%, то есть на 0,5% меньше, чем предполагалось ранее. Однако на заседании, состоявшемся на прошлой неделе, МВФ снизила прогноз ещё на 0,2%.

Тем не менее, ABC уточняет, что ухудшение прогнозов вызвано не только торговой войной США, но и, в том числе, неопределённостью вокруг брексита.

ABC полагает, что в краткосрочной перспективе наибольший ущерб от торговой войны на себе ощутит Китай. Однако в перспективе долгосрочной именно США пострадают сильнее всего, в первую очередь, от ответных пошлин.