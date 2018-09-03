Бывший директор ВТО: нужно готовиться к ВТО без США

Дональд Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации, поскольку, по его мнению, политика данной организации противоречит интересам американской экономики. Как передаёт Euronews, по мнению бывшего генерального директора ВТО Паскаля Лами, заявления Трампа можно понимать двояко: и как то, что он хочет реформировать ВТО, и как то, что он хочет её разрушить.

Президент Дональд Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации, чья политика, по его мнению, противоречит интересам американской экономики.

О том, что это произойдёт, если ВТО не изменится, Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg Он охарактеризовал договор о создании ВТО 1994 году как худшее торговое соглашение в истории.

В интервью Euronews бывший генеральный директор ВТО Паскаль Лами сказал, что заявления Трампа можно понимать двояко: и как то, что он хочет реформировать ВТО, и как то, что он хочет её разрушить. Как отразится на мировой торговой системе второй вариант?





ПАСКАЛЬ ЛАМИ: Мы все должны быть готовы к системе "ВТО без США". Для этого требуется воображение. Но, вероятно, это реализуемый сценарий. В этом случае США потеряют все преимущества членства в ВТО, их экспорт подпадёт под действие любых мер, принимаемых другими странами, в том числе в области защиты интеллектуальной собственности. Никто из нас этого не хочет, но мы должны быть к этому готовы.

В последние месяцы американское правительство проводит политику, направленную на изменение статус-кво в международной торговле, повышая таможенные пошлины на импорт, главным образом китайский.

Дата выхода в эфир 31 августа 2018 года.