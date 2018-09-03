Бывший директор ВТО: нужно готовиться к ВТО без США
Президент Дональд Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации, чья политика, по его мнению, противоречит интересам американской экономики.
О том, что это произойдёт, если ВТО не изменится, Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg Он охарактеризовал договор о создании ВТО 1994 году как худшее торговое соглашение в истории.
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