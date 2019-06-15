National Post Оригинал

NP: даже если дружба Путина и Си будет недолгой, Штатам она может навредить

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Дружба между диктаторами часто вскоре заканчивается, пишет журналист National Post об отношениях между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Однако, по его словам, даже если она будет недолгой, Россия и Китай задались целью изолировать США в дипломатии и торговле, и они способны нанести весомый урон Штатам.
NP: даже если дружба Путина и Си будет недолгой, Штатам она может навредить
Reuters

 Лидер Китая Си Цзиньпин недавно встречался с Владимиром Путиным и назвал его своим лучшим другом. Как отмечает автор статьи в National Post, прежде это звание отводилось Дональду Трампу, «чей номер явно исчез с быстрого набора Си».

 
Нынешний визит Си в Россию знаменует 70-летие отношений между странами. В итоге лидеры подписали множество соглашений и договорились о развитии сотрудничества. Оба они раскритиковали Дональда Трампа: в частности, выход США из РСМД, американские тарифы и санкции. «Эта встреча была международным фестивалем любви, который должен был показать Трампу и никому иному, что его действия сближают два государства и что они будут сотрудничать, чтобы изолировать США во многих сферах глобальной дипломатии и торговых отношений», — пишет автор статьи.
 
Между тем, по его мнению, за скобками остаются важные проблемы в отношениях Китая и России, включая потенциальный приграничный конфликт. Он напоминает, что Россия и Китай долгое время враждовали и что китайцы сейчас легко перемещаются по России, селятся там и торгуют. По его словам, разница в расе, религии, культуре и манере вести дела делает из региона кипящий на медленном огне котёл. Журналист отмечает, что между странами нет природных границ, и россияне якобы опасаются, что однажды Китай попробует закрепить формально свой реальный контроль над регионом.
 
Отношения между Путиным и Си могут оказаться долгими и жизнеспособными, но «соглашения между диктаторами часто разрываются из-за того, что между лидерами, что считают себя всемогущими в собственных отраслях, слишком мало пространства для манёвра», отмечает автор статьи. Однако даже если эта дружба не будет долгой, всё равно остаётся вопрос, какой вред Западу она может принести в краткосрочной перспективе, пишет National Post.
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источник
National Post Канада Северная Америка
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