NP: даже если дружба Путина и Си будет недолгой, Штатам она может навредить

Дружба между диктаторами часто вскоре заканчивается, пишет журналист National Post об отношениях между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Однако, по его словам, даже если она будет недолгой, Россия и Китай задались целью изолировать США в дипломатии и торговле, и они способны нанести весомый урон Штатам.

Лидер Китая Си Цзиньпин недавно встречался с Владимиром Путиным и назвал его своим лучшим другом. Как отмечает автор статьи в National Post, прежде это звание отводилось Дональду Трампу, «чей номер явно исчез с быстрого набора Си».

Нынешний визит Си в Россию знаменует 70-летие отношений между странами. В итоге лидеры подписали множество соглашений и договорились о развитии сотрудничества. Оба они раскритиковали Дональда Трампа: в частности, выход США из РСМД, американские тарифы и санкции. «Эта встреча была международным фестивалем любви, который должен был показать Трампу и никому иному, что его действия сближают два государства и что они будут сотрудничать, чтобы изолировать США во многих сферах глобальной дипломатии и торговых отношений», — пишет автор статьи.

Между тем, по его мнению, за скобками остаются важные проблемы в отношениях Китая и России, включая потенциальный приграничный конфликт. Он напоминает, что Россия и Китай долгое время враждовали и что китайцы сейчас легко перемещаются по России, селятся там и торгуют. По его словам, разница в расе, религии, культуре и манере вести дела делает из региона кипящий на медленном огне котёл. Журналист отмечает, что между странами нет природных границ, и россияне якобы опасаются, что однажды Китай попробует закрепить формально свой реальный контроль над регионом.

Отношения между Путиным и Си могут оказаться долгими и жизнеспособными, но «соглашения между диктаторами часто разрываются из-за того, что между лидерами, что считают себя всемогущими в собственных отраслях, слишком мало пространства для манёвра», отмечает автор статьи. Однако даже если эта дружба не будет долгой, всё равно остаётся вопрос, какой вред Западу она может принести в краткосрочной перспективе, пишет National Post.