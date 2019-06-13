WSJ: США на пороге холодной войны с Китаем, но не понимают своего врага

В своей статье для The Wall Street Journal американский писатель Уолтер Расселл Мид предрекает США новую холодную войну, на этот раз с Китаем. При этом Мид полагает, что для подготовки к этому соперничеству у страны не хватает ни понимания Китая и его мировоззрения, ни понимания самих себя.

Тесное взаимодействие американского журналиста и писателя Уолтера Расселла Мида с чиновниками администрации президента США Дональда Трампа и ведущими демократами позволило ему прийти к двум «очевидным и тревожным выводам», пишет Мид в своей статье для The Wall Street Journal.

Во-первых, подход к отношениям США и Китая ужесточается с обеих сторон. А во-вторых, американцы не готовы к тому, что грядёт.

Журналист полагает, что развитие китайско-американских отношений можно сравнить с отношениями США и СССР в середине 1940-х годов. Тогда от военного альянса страны стремительно перешли к холодной войне. Президент Гарри Трумэн и ряд его советников по национальной безопасности понимали неизбежность конфликта. Однако рядовым американцам, для того чтобы осознать серьёзность ситуации, потребовались события в Чехословакии февраля 1948 года, когда к власти пришла Коммунистическая партия, а также начало блокады Западного Берлина летом того же года.

Сейчас Вашингтон и Пекин смотрят друг на друга как на соперников, и, как и в середине прошлого века, невозможно предсказать, какими будут масштаб и последствия этого соперничества.

Весьма вероятно, что в некоторых аспектах конфликт будет развиваться по сценарию холодной войны, однако ряд вопросов, по мнению Мида, остаётся без ответа. Например, где развернётся основное противостояние? Может, в ООН и столицах различных государств по всему миру, как было во время холодной войны? Где противостояние будет ощущаться наиболее остро? В Восточной или Южной Азии? В Латинской Америке? В Европе? А может, в космосе?

Все эти вопросы — лишь начало длинного списка неопределённостей, которые не позволят США подготовиться к соперничеству, отмечает автор статьи. Тем не менее столетия спустя не теряет своей актуальности фраза китайского стратега и мыслителя Сунь-Цзы: «Если ты знаешь своих врагов и знаешь себя, ты можешь победить в сотнях сражений без единого поражения. Если ты знаешь лишь себя, но не знаешь своего оппонента, ты можешь как победить, так и получить поражение. Если ты не знаешь ни врага, ни себя, ты будешь погибать в каждой битве».

В противостоянии с СССР понять себя и оппонента США помог дипломат Джордж Кеннан. В своей «длинной телеграмме» он обрисовал невозможность сотрудничества двух стран, став «архитектором холодной войны».

Метод Кеннана, то есть метод Сунь-Цзы, применяется по сей день, поэтому американцам необходимо углублять своё понимание того, как китайская политическая элита видит себя и остальной мир.

Однако в США представители Республиканской и Демократической партий, по мнению журналиста, плохо понимают не только Китай, но и друг друга. Поэтому одним из приоритетов Вашингтона должно быть формирование преемственности подхода к отношениям с Пекином.

В статье для The Wall Street Journal Мид пишет, что невозможно предсказать развитие отношений двух стран. При любом сценарии американцам следует прислушаться к совету Сунь-Цзы, так как они не могут похвастаться ни хорошим знанием Китая, ни пониманием самих себя.