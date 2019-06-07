Обозреватель Bloomberg призвал американцев к «интеллектуальной мобилизации» для борьбы с Россией и Китаем

Огромные вложения в понимание политики и экономики Советского Союза во время холодной войны, в конечном счёте, обеспечили США над ним «победу», однако теперь Вашингтон практически отказался от комплексного изучения своих главных соперников — России и Китая, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. По его мнению, Америке нужно вновь начать «интеллектуальную мобилизацию», без которой США в геополитическом противостоянии с Москвой и Пекином придётся туго.

В этом году исполняется 75 лет с момента основания Школы перспективных международных исследований (SAIS) при Университете Джонса Хопкинса. SAIS — это один из ведущих институтов мира, занимающихся международными вопросами. Эта школа была создана в начале 40-х годов в рамках более широкой кампании по мобилизации американских интеллектуальных ресурсов для поддержки нарождающегося мирового лидерства США. Однако теперь Америке нужна новая «интеллектуальная мобилизация» для борьбы с новым набором геополитических соперников, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

Во время и после Второй мировой войны Вашингтон предпринял беспрецедентные усилия для формирования международной системы. США создали мировую систему альянсов; Вашингтон определял курс таких международных институтов, как Мировой банк и МВФ. Эти инициативы стали основой для «не имеющей аналогов американской экономической и военной мощи». Кроме того, эти инициативы строились также на постоянных попытках лучше понять окружающий США мир.

В послевоенное время возникло огромное количество магистратур и программ с акцентом на международные отношения в довесок к тем, которые существовали до войны. Их цель состояла в том, чтобы обучать студентов международной экономике, геополитике и дипломатии — дисциплинам, необходимым им для участия во внешней политике сверхдержавы.

Многие из этих инициатив получили поддержку от «ведущих филантропов» — таких как Фонд Форда и Фонд Рокфеллера, — а также от «Дядюшки Сэма». Начиная с 50-х годов правительство США серьёзно вкладывалось в образование, стремясь защитить «американское технологическое господство». Правительство также финансировало и изучение главного соперника Америки — Советского Союза, — а также многих регионов, где сталкивались интересы Москвы и Вашингтона.

Правительство поддерживало целое поколение учёных, сотрудников НИИ и будущих чиновников, чтобы лучше понимать иностранные государства. Как в своей книге «Знай своего Врага» отмечает Дэвид Энгерман, правительство США сотрудничало с ключевыми фондами и академическими институтами ради создания особой области знания — советологии, — призванной понять «враждебный режим» и общество, которым он правил.

Хотя работа американских советологов протекала порой неравномерно, создание подобного научного сообщества помогло США лучше понять, соревноваться и, в конечном счёте, «нанести поражение» своему скрытному противнику, считает автор.

Теперь же, когда «победа США в холодной войне» кажется не более чем отдалённым воспоминанием, для Вашингтона начинается новая эра соперничества с Китаем и Россией. При этом можно сказать, что интеллектуальный фундамент американского глобализма невероятно крепок из-за постоянного роста числа школ, занимающихся международными исследованиями.

Тем не менее, считает Брэндс, у США на данный момент даже и близко нет какого-то коллективного органа, которой бы обладал такими же познаниями о Китае и России, как в прошлом — о Советском Союзе. Разумеется, в Америке есть немало талантливых специалистов по этим странам. В частности, программы по изучению Азии и Китая давно существуют и процветают во многих университетах.

«Однако суммарно нет ничего похожего на полноценную интеллектуальную мобилизацию, которая помогла Америке победить в холодной войне», — подчёркивает обозреватель.

Такая ситуация, по большому счёту, неудивительна. Когда холодная война закончилась, а Россия превратилась во «второсортную» в геополитическом смысле державу, вопрос изучения этой страны оказался задвинут на задний план. С 1971-го по 2011 год количество степеней, выдаваемых в сфере обучения русскому языку и литературе, упало более чем на 50%. Хотя теракты 11 сентября и привели к всплеску интереса американцев к внешнему миру, они оттянули внимание от Китая и России в пользу Ближнего Востока.

В то же время правительство США отказалось от роли катализатора в этом процессе. По некоторым данным, федеральное финансирование регионоведения на 2014 год составило всего лишь $64 млн, в то время как при Линдоне Джонсоне эта сумма насчитывала почти $500 млн. При этом федеральное финансирование российских исследований серьёзно сократили — причём за считанные месяцы до «вторжения в Крым»* в 2014 году.

В результате США оказались в непростом с точки зрения науки положении, особенно по сравнению с Китаем. Пекин же вкладывает значительные средства в изучение США, развивая образовательные и исследовательские программы, а также внимательно рассматривая особенности поведения Америки в различных ситуациях. В год американские колледжи и университеты посещает более 300 тыс. китайских студентов; некоторые из них в итоге возвращаются на родину и начинают работать на китайское правительство.

Для того чтобы понять эту проблему, стоит вспомнить, каких результатов США смогли добиться во время холодной войны благодаря «более сильным интеллектуальным позициям», предлагает Брэндс. Например, стратегия сдерживания была предложена Джорджем Кеннаном — продуктом более ранних вложений в понимание Советского Союза, — который сумел накопить беспрецедентные знания о политике Москвы и её слабых местах.

В конце 70-х и в 80-х годах переход США к более агрессивной политике навязывания расходов помог Вашингтону «одержать победу в холодной войне». Корнями эта политика уходила в весьма глубокое понимание «советской экономической и политической слабости». Кроме того, Вашингтон осознавал, что вложения в конкретные военные средства помогут усилить давление на Кремль.

«Для получения — или возвращения — знаний подобного рода о нынешних соперниках потребуется время, деньги и усилия как академических, так и правительственных кругов. Однако, в случае если США не укрепят интеллектуальную мускулатуру американской внешней политики, это может обойтись намного дороже», — подводит итог Хал Брэндс.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).