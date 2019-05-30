Генерал США: новая стратегия поможет НАТО, если сдержать Россию не удастся

Министры обороны стран НАТО уже выработали новую военную стратегию против России, и теперь её ждёт процедура одобрения внутри их ведомств, сообщил американский генерал Джозеф Данфорд. Как пишет The Washington Times, это будет первый подобный документ со времён холодной войны. Но при этом, по словам генерала, Штаты ведут диалог с Россией и сходятся во мнении, что им политизировать отношения не стоит.

Как заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, министры обороны стран НАТО вот-вот выпустят свою амбициозную общую военную стратегию в отношении России. И тогда это будет первый подобный документ со времён холодной войны, пишет The Washington Times.



Министры стран Европы и США уже приняли новую стратегию, и теперь она должна пройти одобрение их ведомств. «Это первая военная стратегия НАТО за последние десятилетия… Там чётко озвучено, с какими вызовами сталкивается НАТО, и даются рамки для разных планов на случай провала стратегии сдерживания», — приводит издание слова Данфорда.



Администрация Трампа прежде доработала внешнеполитическую линию Вашингтона, выпустив свою стратегию, где Россия и Китай назывались главными угрозами для США и их союзников.



Кроме того, новости о новом документе стран НАТО приходят на фоне того, что эти страны готовятся к крупнейшим военно-морским учениям, на которых они собираются отработать действия в случае российской агрессии в водах Атлантики. Эти учения должны показать и России, и союзникам Штатов, что США по-прежнему будут защищать их от воинственных действий России в Восточной Европе, пишет автор статьи.



По словам Данфорда, несмотря на споры по поводу России и требований Трампа о больших тратах на оборону, «НАТО как альянс стал сильнее, чем четыре года назад». Так, он напомнил, что в НАТО приняли так называемый план 30-30-30, в соответствии с которым члены альянса обязуются иметь 30 наземных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 истребителей и бомбардировочных эскадрилий, готовых к размещению где угодно в течение 30 дней.



Однако при этом отношения с Россией по-прежнему вызывают разногласия внутри НАТО, отмечает автор статьи. И Данфорд отметил: «Думаю, пока что будет справедливым сказать, что по поводу России царит консенсус, что она представляет собой угрозу для НАТО, и нам нужно предпринять шаги, чтобы сдержать её, и в случае неудачи защитить альянс».



Между тем Данфорд ведёт переговоры со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, и они сходятся во мнении, что если они хотят снизить риск просчёта, то им нужно не политизировать свои отношения, пишет The Washington Times.