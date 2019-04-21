Epoch Times: «факты говорят сами за себя» — генерал-инспектор бундесвера счёл Россию главной угрозой для безопасности Европы

Именно Россия, по мнению генерала-инспектора немецкой армии, представляет главную угрозу для мира на европейском континенте, пишет Epoch Times. «Что касается Европы, то факты говорят сами за себя», — констатировал Эберхард Цорн.

Именно Россия, по мнению генерала-инспектора немецкого бундесвера Эберхарда Цорна, представляет главную угрозу для мира в Европе, пишет Epoch Times.

«Что касается Европы, то факты говорят сами за себя. Российская Федерация оккупировала* Крым, нарушив тем самым международное право. Мы имеем дело с ситуацией на востоке Украины, гибридной войной, отравлением Скрипаля, действиями в киберпространстве, нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Всё вместе — это нечто особенное», — заявил Эберхард Цорн.

Принимая во внимание угрозу расторжения Договора РСМД между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, «самый высокопоставленный немецкий солдат» также потребовал предпринять усилия по разоружению во всём мире, отмечает американское издание.

«Я обеспокоен тем, что будет дальше с ракетами средней дальности, если соглашение прекратит свое существование. На мой взгляд, тогда будет необходимо создать новую систему контроля над вооружениями. И к этому процессу должны подключиться все — Россия, США, Китай», — подчеркнул генерал-инспектор бундесвера.

По словам Эберхарда Цорна, ничего не может быть важнее этого в вопросе обеспечения безопасности Германии и Европы.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).