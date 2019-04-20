CM: Берлин пишет «модернизация» бундесвера, а на уме — война с Россией

Бундесвер активно наращивает вооружения: в этом году немецкую армию ожидает серьёзное пополнение, пишет Contra Magazin. Таким образом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен якобы хочет модернизировать войсковые подразделения и выполнить требования НАТО относительно увеличения расходов на оборону, отмечает издание.

Программа немецкого правительства по наращиванию вооружений бундесвера набирает обороты, пишет Contra Magazin.

Что касается новой военной техники, то в этом году немецкую армию ожидает серьёзное пополнение. Таким образом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен якобы хочет модернизировать войсковые подразделения и выполнить требования НАТО относительно увеличения расходов на оборону, отмечает автор статьи Михаэль Штайнер.

«В 2019 году на вооружение поступят 67 боевых машин пехоты Puma, 51 колёсных бронетранспортёров Boxer, 16 бронетранспортёров Fuchs, два танковых мостоукладчика Leguan, 10 транспортных вертолётов, семь A400M, пять Eurofighter, три вертолёта военно-морской авиации Sea Lion, 3550 приборов ночного видения и один фрегат класса F125», — заявила фон дер Ляйен.

В общей же сложности, по словам министра обороны Германии, в течение последних пяти лет для бундесвера закупили «более 300 танков, 93 вертолёта, 1800 военных транспортных средств, 26 транспортных самолёта A400M и 15 Eurofighter».

Кроме того, будут модернизированы тяжёлые танки Leopard 2 и системы противовоздушной обороны, а немецкие военнослужащие получат новое обмундирование, каски и рюкзаки, заверила Урсула фон дер Ляйен.

«Впрочем, даже если бундесвер и нуждается в срочной модернизации вооружений, то всё равно встаёт вопрос о том, что же действительно стоит за этим намерением. Учитывая агрессивную риторику в Вашингтоне, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, да и отчасти в столице Германии, то следует исходить из того, что конечная цель Берлина — это всё же подготовка к военному конфликту с Россией», — констатирует журналист Contra Magazin Михаэль Штайнер.