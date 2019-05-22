Hill: мэр города на Аляске предложил развивать туризм с Россией
Мэр города Ном в штате Аляска Ричард Бенвиль призвал развивать отношения между США и Россией в сфере туризма, сообщает The Hill.
Мэр города Ном в штате Аляска Ричард Бенвиль призвал развивать отношения между США и Россией в сфере туризма, сообщает The Hill.
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник». Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью CNN заявил, что теряет терпение из-за постоянных переносов срока выхода Великобритании из ЕС.
Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ, согласно которого он состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок дисквалификации брата чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Абубакара, а также российского бойца смешанного стиля Зубайры Тухугова.
Американский лидер Дональд Трамп призвал лидеров Демократической партии США заниматься законотворчеством, а не расследованиями. Соответствующее заявление президента США опубликовано в Twitter.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что получил повреждение в финале Кубка России с екатеринбургским «Уралом».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил воинским подразделениям быть готовыми к отражению попыток США «предпринять авантюру» против республики.
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал выход тульского «Арсенала» в Лигу Европы УЕФА.
Итальянский модный дом Prada Group отказывается от использования натурального меха в производстве начиная с женской коллекции сезона весна-лето 2020. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Facebook.
Казанский УНИКС одержал победу над подмосковными «Химками» в первом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
В Тюмени машинист автогрейдера предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает kp.ru.
Защитник Евгений Лисовец прокомментировал свой переход из «Динамо» Минск в «Салават Юлаев», сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт уфимского клуба.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отправил письмо председателю Совета Безопасности с разъяснениями об украинском законе о языке.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе не исключил, что для проведения матчей Лиги чемпионов клуб будет арендовать стадион «Лужники».
Член Госсовета КНР, член ЦК КПК Ван Юн совершил визит на Казанский вертолётный завод. Его сопровождал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным заявлением относительно вопроса возможного увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В Санкт-Петербурге ограничат движение из-за Большого велопарада, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД ГУ МВД России.
Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство» будет проходить с 1 по 7 июня в Севастополе.
В Керчи обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны, найденные во время ремонтных работ. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по региону Александра Еремеева.
НАТО и Соединённые Штаты продолжат поддерживать реформы украинской армии. Об этом заявил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе американский генерал Тод Уолтерс.
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с членом Госсовета Китая Ван Юном. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Столичные дорожные камеры выявили около двух тысяч такси без идентификационных знаков с начала года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, который перенёс операцию на сердце в феврале, рассказал, что ему пока запрещено возвращаться к работе с национальной командой.
Вооружённые силы Ирана контролируют действия военных кораблей США на Ближнем Востоке, заявил замглавы КСИР Али Фадави.
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не увеличивать число участников чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Бизнесмен Игорь Коломойский в ходе телефонного разговора пожелал Владимиру Зеленскому справиться с «тяжёлой ежедневной работой» на посту президента. Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию «Украинская правда».
Омский районный суд вынес приговор 33-летнему водителю автобуса по делу о гибели двух пассажиров, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Специалисты «Росконтроля» проверили качество молочных конфет «Коровка» от семи брендов, сообщает Nation News.
Крым принял более миллиона туристов с начала 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.
Группа Papa Roach выступит 2 июня в Москве и 9 июня в Санкт-Петербурге, сообщают «Дни.ру».
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от организации финального матча за Кубок России по футболу между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России по футболу.
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал выход команды в Лигу Европы УЕФА.
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, пересмотрели итоги распределения баллов, полученных участниками в финале. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе летних Игр — 2020 в Токио.
Симоновский суд Москвы отправил под арест на 20 суток бывшего главу штаба блогера Алексея Навального Леонида Волкова за нарушение правил организации митинга.
Останкинская телебашня будет подсвечена цветами московского «Локомотива» в честь победы клуба в финальном матче Кубка России сезона-2018/19.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» намерена участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл рассказал о своих тактических задумках на матч с национальной командой России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Соединённые Штаты по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке российских систем С-400 и продолжают искать решение этого вопроса. Об этом заявил главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) лишить Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) статуса признания.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе летних Игр — 2020 в Токио.
В Москве пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству поддельной парфюмерии, сообщает Пятый канал.
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Тульский футбольный клуб «Арсенал» гарантировал себе участие в Лиге Европы УЕФА на сезон-2019/20.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович намерен обсудить транзит российского газа через Украину в Европейский союз.