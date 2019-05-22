Hill: мэр города на Аляске предложил развивать туризм с Россией

Мэр города Ном в штате Аляска Ричард Бенвиль призвал развивать туристические связи с Россией, полагая, что расположение города на побережье Берингова моря всего в ста милях от российской границы делает его привлекательным для россиян, пишет The Hill. Кроме того, Бенвиль призвал не повторять ошибок холодной войны.

Мэр города Ном в штате Аляска Ричард Бенвиль призвал развивать отношения между США и Россией в сфере туризма, сообщает The Hill.

Бенвиль уверен, что расположение города на южном побережье полуострова Сьюард в заливе Нортон-Саунд Берингова моря позволяет ему извлекать выгоду из туризма.

«Я вырос в годы холодной войны, — отметил Бенвиль. — Я совсем не милитарист, но если не ошибаюсь, Черчилль сказал: «Если вы не будете извлекать уроки из истории, то будете обречены повторять ошибки прошлого». А в истории много того, что мы бы не хотели повторять».

«Мы находимся примерно в ста милях от России, и я занимаюсь развитием туризма с Россией, но не в том объёме, в каком хотелось бы, — из-за ресурсов, доступности Северного Ледовитого океана», — приводит The Hill слова мэра.

Бенвиль, будучи владельцем туристической компании, продвигает инфраструктурный проект по модернизации порта Нома, который, по его словам, поможет диверсифицировать экономику Аляски. В прошлом году через порт прошло более 700 судов, в то время как он способен принять всего 40 или 50 кораблей. Подобный всплеск активности мэр объясняет изменением климата.