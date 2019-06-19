Сенатор Пол: США совершат огромную ошибку, если вступят в войну с Ираном

Очередной вооружённый конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам США. Об этом в интервью Fox News заявил американский сенатор Рэнд Пол. При этом политик напомнил, что американский президент не может вступать в войну с Ираном без одобрения конгресса.

РЭНД ПОЛ, сенатор-республиканец США от штата Кентукки: Знаете, я за то, чтобы на Ближнем Востоке было меньше наших войск. Мне кажется, что пытаться накалить там обстановку неправильно. Одна из вещей, которые я ценю в президенте Трампе, заключается в том, что он заявил, что война в Ираке была ошибкой. Так вот, по-моему, по сравнению с войной в Ираке война в Иране была бы ещё большей ошибкой.

Мы потеряли там (в Ираке. — ИноТВ) четыре тысячи человек. Я не думаю, что нам нужно ввязываться в очередную войну. Наши нефтяные поставки не зависят от Ирана. Вообще наши нефтяные поставки больше не зависят от Ближнего Востока. Поэтому я думаю, что будет неправильно участвовать в ещё одном горячем конфликте.

Знаете, сенатор, ваш коллега-республиканец от Арканзаса и очень близкий сторонник администрации в этом вопросе Том Коттон призвал президента немедленно атаковать Иран. По его словам, Трампу не нужно разрешение конгресса. Он добавил, что ничем не спровоцированные нападения на торговые суда требуют ответного военного удара. «Президент обладает полномочиями, чтобы действовать для защиты американских интересов», — заявил он. Что вы об этом думаете?

РЭНД ПОЛ: Что ж, это будет противоречить конституции. В конституции очень чётко говорится, что мы не начинаем войну без одобрения конгресса. Если вас обстреливает корабль, то можно дать ответный залп, можно себя защищать. Но требовать мести и заявлять, что мы взорвём один из их военных кораблей или сбросим бомбу на Тегеран, или говорить, что ситуация имеет какое-то отношение к прокламации о терактах 11 сентября 2001 года (которая расширяет права президента США. — ИноТВ) — это ошибочные и антиконституционные идеи.

Но я думаю, самое интересное, что среди всех членов администрации, участвующих в этом вопросе, лучше всего держится президент. Он с наименьшей долей вероятности будет вести себя иррационально и немедленно решит что-нибудь взорвать. На мой взгляд, у него очень хорошее понимание, что большинство войн, которые мы вели на Ближнем Востоке, в действительности не соответствовали нашим интересам.

Тем не менее я полагаю — поправьте меня, если я ошибаюсь, — президент допускает предоставление оружия или заключение соглашения с Саудовской Аравией. Вас это беспокоит.

РЭНД ПОЛ: Я думаю, людей, которые разрезают несогласных медицинской пилой, нельзя назвать надёжными. Если говорить о предоставлении им ядерных технологий, которые они могут использовать для разработки ядерного оружия. Будет большой ошибкой передавать эти технологии государству, которое режет на куски, обезглавливает и распинает диссидентов. Таким людям не стоит доверять не только ядерное, но и обычное оружие.

Я против того, чтобы их вооружали. Они всё чаще бомбят гражданское население Йемена, совершенно не считаются с потерями среди мирных жителей и созданной ими гуманитарной катастрофой. По-моему, саудовцы не заслуживают нашего оружия. На мой взгляд, прежде чем продавать им оружие в следующий раз, мы должны смотреть на их поведение.

Дата выхода в эфир 18 июня 2019 года.