Telegraph: Трамп не сделает Америку снова великой, пока не укротит Путина

Вопреки мнению критиков, президент США ведёт «весьма рациональную» внешнюю политику. Он поступил разумно, выйдя из ДРСМД и введя дополнительные санкции против Москвы за «применение химического оружия» в Солсбери, считает The Daily Telegraph. Вместе с тем, по мнению издания, главе Белого дома необходимо действовать жёстче в отношении путинской России, если он действительно хочет вернуть своей стране былое величие.

«Некоторые левые продолжают настаивать, что Дональд Трамп — марионетка Кремля, купленная и управляемая Владимиром Путиным. Если это так, то речь идёт о колоссальной трате денег впустую», — пишет в своей редакционной статье The Daily Telegraph.

Белый дом официально вышел из Договора о ракетах меньшей средней дальности (ДРСМД). Этот шаг может привести к новой гонке вооружения между двумя державами. Но не стоит считать Трампа беспечным, ведь НАТО обвиняет ракету Путина «Новатор 9М729» в нарушении этого соглашения, подчёркивает издание.

По словам The Daily Telegraph, то же самое касается сделки с Ираном. Бессмысленно сохранять договор, который позволяет одной сторон «прикрываться» им для усиления собственных позиций.

«Критики называют Трампа «опасным», и никто не отрицает, что его сообщения в Twitter способны вызвать тревогу. Но многие свои решения он принимает, учитывая меняющиеся обстоятельства, и действует весьма рационально», — считает издание.

По мнению редакции, ярким исключением из этого правила является торговая война Трампа с Пекином. Не так давно американский президент пригрозил вновь повысить пошлину на китайские товары.

Впрочем, его логику можно понять. Поднебесная, определённо, «представляет угрозу западным интересам в долгосрочной перспективе». И это ещё одна причина, почему Вашингтон не будет скучать по ДРСМД — договор фактически «ограничивал» его военную конкуренцию с Пекином, который в то же время разрабатывал современные ракетные силы наземного базирования, рассуждает издание.

«Руководствуясь инстинктом, Трамп ведёт себя воинственно с Китаем, но разряжает напряжённость в отношении России. Поэтому он слишком медлил, прежде чем ввести дополнительные санкции против Москвы за применение химического оружия в Британии. Но теперь он пошёл и на этот шаг. И чем дольше времени он проводит в Овальном кабинете, тем яснее президент должен понимать: для того, чтобы вернуть Америке былое величие, необходимо укротить Путина, который, как показывают его нечистоплотные методы, преследует дурные цели», — заключает The Daily Telegraph.