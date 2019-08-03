Independent: Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

На встрече со своими сторонниками в Цинциннати Дональд Трамп обмолвился, что Советский союз по собственному желанию переименовался в Россию, пишет The Independent. По информации издания, интернет-пользователи высмеяли неграмотность президента и его выдуманную альтернативную историю России.

Выступая перед своими сторонниками в Цинциннати (штат Огайо), Дональд Трамп заявил, что союзные республики решили переименоваться в Россию, сообщает The Independent.

Как рассказывает издание, в своей сумбурной речи президент США затронул множество тем, в том числе мельницы и лечение рака. Отметив, что Америка стала самым крупным поставщиком электроэнергии в мире, Трамп раскритиковал Парижское соглашение по климату 2016 года, попутно предположив, что однажды жители СССР проснулись и решили поменять название своей страны.

«Мы теперь более крупный производитель энергоресурсов в мире, больше, чем Советский Союз, — цитирует The Independent президента. — Помните Советский Союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Это всегда было их мечтой — быть самой мощной страной, но потом они стали Россией». Дональд Трамп признал, что СССР и Саудовская Аравия «проделали серьезную работу по производству энергоресурсов», однако теперь Соединённые Штаты больше этих двух стран. В связи с этим президент объявил о выходе США из ведущего к «сокращению рабочих мест» и «жутко дорогому» Парижскому соглашению.

Британское издание иронизирует, что Трамп «никогда не был силён в истории» и, похоже, считает, что Советский союз состоял только из страны, которая сейчас известна под именем «Россия». The Independent с насмешкой отмечает, что президент США вряд ли слышал хотя бы о половине союзных республик и, похоже, напрочь забыл историю распада Советского Союза. «Как вы можете представить», пишет в заключение издание, соцсети не преминули высмеять Трампа за его альтернативное видение истории России.