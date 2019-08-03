Independent: Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Выступая перед своими сторонниками в Цинциннати (штат Огайо), Дональд Трамп заявил, что союзные республики решили переименоваться в Россию, сообщает The Independent.
Выступая перед своими сторонниками в Цинциннати (штат Огайо), Дональд Трамп заявил, что союзные республики решили переименоваться в Россию, сообщает The Independent.
Крупный пожар на Дубининской улице в Москве полностью ликвидирован.
Наставник голландского АЗ Арне Слот прокомментировал возможный трансфер футболиста команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Спасатели эвакуировали с Эльбруса румынского альпиниста, который ранее получил травму ноги во время восхождения.
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести поединок с американцем Куинтоном Джексоном.
В Вязниковском районе Владимирской области после хлопка газа в жилом доме обрушилась стена, никто не пострадал.
Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин доволен переходом в команду немецкого игрока Андре Шюррле.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Голландский специалист Питер Тайссе будет готовить российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко к следующему поединку.
Военно-транспортные самолёты Ил-76 приступили к тушению лесных пожаров в Красноярском крае после ночного перерыва. Каждый из шести самолётов заправлен 46 тоннами воды.
Российская теннисистка Анна Калинская, выступавшая в парном разряде вместе с японкой Мией Като, проиграла в полуфинале парного разряда турнира в Вашингтоне американскому дуэту Кори Гауфф — Кэтлин Макнелли.
«Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером «Аякса» Давидом Нересом и сделал предложение амстердамскому клубу.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT введение США второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Открытое горение в здании в центре Москвы на улице Дубининской полностью ликвидировано.
Альпинист из Румынии получил травму ноги во время восхождения на Эльбрус, ему на помощь пришли спасатели.
Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле стал техническим наставником молодых игроков лондонского клуба.
Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь опубликовала в Twitter сообщение о числе желающих прийти на несанкционированный митинг в Москве 3 августа. Она отметила, что количество меток пользователей в группах в Facebook и «ВКонтакте» превысило 26,2 тыс.
Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в турецком «Газишехир Газиантеп».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT введение США второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Голландский полузащитник АЗ Гус Тиль вскоре прибудет в Москву для медицинского обследования и подписания контракта со «Спартаком».
Американский госсекретарь Майк Помпео провёл переговоры с главами МИД Южной Кореи и Японии — Кан Гён Хва и Таро Коно. Они обсудили работу над денуклеаризацией КНДР.
Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво купил несколько домов для пострадавших от пожара на его родине в 2017 году.
Пожар в здании в центре Москвы на улице Дубининской локализован на площади пять тысяч квадратных метров.
Мадридский «Реал» может предложить обладателя «Золотого мяча — 2018» Луку Модрича и ряд других футболистов команды в обмен на форварда ПСЖ Неймара.
Горящее здание в центре Москвы на Дубининской улице может обрушиться, огонь угрожает соседним постройкам и автозаправке.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продлил отношения с Dominance MMA.
На основе данных Минздрава за 2018 год RT составил рейтинг регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.
В горящем здании в центре Москвы в районе Замоскворечье произошло обрушение перекрытий, пострадал пожарный.
Наставник «Лестера» Брендан Роджерс заявил о том, что футболист его команды Гарри Магуайр перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
При обрушении скалы на пляже Левкадия близ Сан-Диего на юге Калифорнии погибли три человека, двое пострадали.
Россиянка Анна Калинская на стадии четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне обыграла француженку Кристину Младенович.
На Дубининской улице в московском районе Замоскворечье горит здание на площади две тысячи квадратных метров.
Россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вашингтоне.
Новые санкции против России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут сократить коммерческие отношения Москвы и Вашингтона на миллиарды долларов, сообщает Госдепартамент США.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение оштрафовать форварда Лионеля Месси и дисквалифицировать его на три следующих матча сборной Аргентины за публичную критику организации.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии сообщила, что количество лесных пожаров в республике за сутки уменьшилось на пять очагов.
Лидер Украины Владимир Зеленский получает 28 тыс. гривен в месяц до вычета налогов, как и экс-президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на Государственное управление по делам главы государства.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter поблагодарил представителей оппозиции за участие в переговорном процессе по регулированию ситуации в стране.
Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
Количество подтопленных территорий в Амурской области за минувшие сутки увеличилось до 1235 подворий, сообщили в региональном главке МЧС.
В Москве в субботу, 3 августа, ожидается до +18 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году обошлось бюджету в $31,6 млн, следует из опубликованных Минюстом США данных.
В Австралии в возрасте 65 лет скончался композитор и музыкант Баррингтон Фелунг, сообщает студия звукозаписи Abbey Road Studios.
Санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», которые одобрил комитет сената конгресса США, приведут к обратному эффекту и негативно отразятся на взаимоотношениях с Германией, утверждает политолог Юджин Румер в статье для Politico.
Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в ходе заседания Совета Безопасности призвал организацию предотвратить возможную блокаду страны со стороны Соединённых Штатов и защитить международное право.
Переходный военный совет Судана и объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» согласовали конституционную декларацию для формирования переходного правительства.
Истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» Москвы в американские выборы в 2016 году отношения с Россией улучшились.
В российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали решение США ввести второй пакет санкций в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.