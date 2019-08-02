NYT: Трамп поддался на давление конгресса и ввёл новые санкции против России по делу Солсбери

США ввели второй пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщает The New York Times. Отмечается, что американские конгрессмены на протяжении долгого времени добивались от президента США Дональда Трампа расширения существующих санкций по делу об отравлении бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На фоне усилившегося давления со стороны конгресса президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего двойного агента российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The New York Times.

При этом закон «О контроле за химическим и биологическим оружием» предполагает большой выбор карательных мер. Так, он предполагает отказ Министерства финансов и Госдепартамента США от предоставления стране-нарушителю любых ссуд или финансовой помощи и запрет американским банкам на выдачу кредитов правительству этого государства.

Издание отмечает, что подобные меры стали ответом на покушение на Скрипаля, в результате которого также пострадали его дочь, а также несколько британских граждан. Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, погибла. Западные спецслужбы возложили ответственность за события марта прошлого года на Россию. При этом в Москве отвергли все обвинения в свой адрес.

Несмотря на стремление Трампа к улучшению отношений с Россией, в последние несколько недель в США участились призывы к расширению антироссийских санкций, первый пакет которых в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» был введён ещё в августе 2018 года. Кроме того, США вслед за странами ЕС выслали 60 сотрудников посольства России в Вашингтоне.

В середине мая заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций в связи с делом об отравлении подготовлен и направлен госсекретарю и президенту.

Однако отсутствие прогресса в этом вопросе заставило ведущих членов Демократической и Республиканской партий в комитете палаты представителей США по иностранным делам на этой неделе направить в Белый дом совместное письмо с требованием ужесточения антироссийских санкций.

«Неспособность администрации ответить на неприкрытую агрессию России неприемлема и потребует мер по исправлению положения со стороны конгресса», — приводит The New York Times отрывок письма авторства демократа Элиота Энгела и республиканца Майкла Маккола.