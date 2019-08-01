Bild: «бесполезно» — глава МИД Ирана высмеял принятые против него американские санкции

Американские власти внесли министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционные списки и теперь заморозят его банковские счета и активы на территории США, сообщает Bild. Однако иранский дипломат назвал эти меры «бесполезными», ведь у него и его семьи нет имущества за границей. «Неужели выслушивать правду действительно так больно?» — обратился он к Вашингтону.
Американское правительство приняло санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает Bild. Белый дом заморозил его банковские счета и активы, находящиеся в США. К тому же теперь американским гражданам запрещено вести какие-либо дела с этим дипломатом. Вашингтон также хочет закрыть ему выезд за границу, отмечает немецкое издание.
«Зариф представляет на международной арене режим, который ведёт пропаганду и дезинформацию в поддержку ядерной программы Тегерана, баллистических ракет и террористических сетей», — обосновали своё решение власти США. В администрации главы Белого дома Дональда Трампа убеждены, что Зариф действует в рамках «жёсткого плана» верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи.
В ответ глава МИД высмеял штрафные меры США, назвав их «бесполезными». У него и его семьи нет имущества за границей, подчеркнул министр и в саркастичной манере поблагодарил Вашингтон за то, что он видит в нём «такую серьёзную угрозу». «Неужели выслушивать правду действительно так больно?» — обратился он к американским властям.
Новые штрафные меры усилят напряжённость в отношениях двух стран, продолжает издание. При этом Зариф был одним из «архитекторов» соглашения об ограничении ядерной программы Ирана, напоминает Bild. Несмотря на то что отношения Вашингтона и Тегерана десятилетиями носили враждебный характер, бывший госсекретарь США Джон Керри и его иранский коллега смогли наладить хорошее сотрудничество.
В администрации же Трампа к Зарифу относятся по-другому. Нынешний глава внешнеполитического ведомства США назвал его и президента Ирана Хасана Рухани «лидерами коррумпированной религиозной мафии». Так что американские власти продолжат следовать стратегии «максимального давления» на Тегеран, заключает издание.
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