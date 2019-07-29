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Times: Иран объявил о запуске реактора, способного производить оружейный плутоний

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Состоявшиеся в Вене переговоры по иранской ядерной программе не принесли никакого серьёзного прорыва, говорится в статье The Times. Как пишет издание, сразу после них Тегеран объявил о возобновлении работы реактора в Араке, который способен производить оружейный плутоний.
Times: Иран объявил о запуске реактора, способного производить оружейный плутоний
Reuters
Иран объявил о расширении своей ядерной программы, заявив о намерении возобновить работу реактора, способного производить оружейный плутоний, пишет The Times.
 
Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи, комментируя прошедшие вчера в Вене переговоры, целью которых было спасти международную ядерную сделку с Тегераном, подчеркнул, что добиться прорыва вновь не удалось.
 
«Как мы заявляли, мы продолжим сокращать наши обязательства по сделке до тех пор, пока европейцы не обеспечат соблюдение интересов Ирана в рамках этого документа», — отметил Аракчи.
 
А через несколько часов глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи объявил о том, что Тегеран возобновит в Араке работу реактора на тяжёлой воде, который может производить плутоний, используемый в ядерных боеголовках. Этот шаг ознаменует серьёзный рост ядерного потенциала Ирана, подчёркивает издание.
 
Иранские власти хотят, чтобы Европа надавила на США и добилась отмены санкций, которые Вашингтон продолжает ужесточать. В случае снятия ограничительных мер Тегеран обещает вернуться к исполнению обязанностей по ядерной сделке. Пока Иран лишь возобновил производство низкообогащённого урана, используемого на АЭС, и увеличил его запасы.
 
Между тем ранее в этом месяце президент Ирана Хасан Роухани уже давал понять, что реактор в Араке, способный производить плутоний, может быть вновь запущен.
 
Как отмечает The Times, Европа не хочет следовать воинственной линии Вашингтона по отношению к Тегерану и даже организовала торговый механизм, который позволяет и дальше вести ограниченную торговлю, несмотря на эмбарго США.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил усилия, направленные на то, чтобы вернуть Иран за стол переговоров. Однако на фоне этого в последние недели резко выросла напряжённость между Тегераном и Британией. Произошло это после того, как 4 июля британские военные задержали иранский танкер в районе Гибралтара из-за подозрений, что судно перевозило нефть из Ирана в Сирию, пишет The Times. 
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Times Великобритания Европа
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