Times: Иран объявил о запуске реактора, способного производить оружейный плутоний

Иран объявил о расширении своей ядерной программы, заявив о намерении возобновить работу реактора, способного производить оружейный плутоний, пишет The Times.

Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи, комментируя прошедшие вчера в Вене переговоры, целью которых было спасти международную ядерную сделку с Тегераном, подчеркнул, что добиться прорыва вновь не удалось.

«Как мы заявляли, мы продолжим сокращать наши обязательства по сделке до тех пор, пока европейцы не обеспечат соблюдение интересов Ирана в рамках этого документа», — отметил Аракчи.

А через несколько часов глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи объявил о том, что Тегеран возобновит в Араке работу реактора на тяжёлой воде, который может производить плутоний, используемый в ядерных боеголовках. Этот шаг ознаменует серьёзный рост ядерного потенциала Ирана, подчёркивает издание.

Иранские власти хотят, чтобы Европа надавила на США и добилась отмены санкций, которые Вашингтон продолжает ужесточать. В случае снятия ограничительных мер Тегеран обещает вернуться к исполнению обязанностей по ядерной сделке. Пока Иран лишь возобновил производство низкообогащённого урана, используемого на АЭС, и увеличил его запасы.

Между тем ранее в этом месяце президент Ирана Хасан Роухани уже давал понять, что реактор в Араке, способный производить плутоний, может быть вновь запущен.

Как отмечает The Times, Европа не хочет следовать воинственной линии Вашингтона по отношению к Тегерану и даже организовала торговый механизм, который позволяет и дальше вести ограниченную торговлю, несмотря на эмбарго США.

Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил усилия, направленные на то, чтобы вернуть Иран за стол переговоров. Однако на фоне этого в последние недели резко выросла напряжённость между Тегераном и Британией. Произошло это после того, как 4 июля британские военные задержали иранский танкер в районе Гибралтара из-за подозрений, что судно перевозило нефть из Ирана в Сирию, пишет The Times.