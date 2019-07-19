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Bloomberg: министр финансов США напомнил Европе, что она обязана соблюдать антииранские санкции

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По словам министра финансов США Стивена Мнучина, Америка ясно дала партнёрам понять: если люди хотят участвовать в её долларовой системе, им придётся следовать её санкциям, пишет Bloomberg. На встрече с коллегами из стран G7 глава Минфина предупредил европейских союзников, чтобы те «не переусердствовали» с экономической поддержкой Ирана.
Bloomberg: министр финансов США напомнил Европе, что она обязана соблюдать антииранские санкции
Reuters

Пока европейцы пытаются найти способы обойти американское экономическое давление на Иран, чтобы спасти ядерную сделку, министр финансов США Стивен Мнучин чётко дал союзникам понять, что участие в финансовой системе Вашингтона означает соблюдение его санкционной политики, сообщает Bloomberg.

Как напоминает ресурс, в январе Германия, Франция и Великобритания, представляющие Европу в ядерной сделке, также известной как СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), создали платформу Instex, позволяющую компаниям частично вести торговлю с Ираном, не прибегая к доллару и услугам американских банков. По сути, это способ обойти санкции США, восстановленные Вашингтоном после его выхода из сделки в 2018 году.

«Мы ясно дали понять: мы ждём соблюдения американских санкций. Будь то Иран или кто бы то ни было ещё, если люди хотят участвовать в долларовой системе, они обязаны следовать санкциям США», — заявил Мнучин на встрече с журналистами во Франции. Там глава Минфина США участвовал в переговорах со своими коллегами из стран G7.

Американский министр предупредил, что европейским партнёрам лучше «не переусердствовать» с Instex. Также Мнучин подтвердил, что в мае его ведомство направило европейцам отдельное письмо, советующее не нарушать санкции через Instex.

По словам Bloomberg, покинув СВПД и возвратив санкции, США сумели нанести ощутимый удар по иранской экономике. Возмущённый поведением Америки и неэффективностью обещанной помощи Европы, Тегеран уже начал постепенно отказываться от своих обязательств по ядерной сделке. 

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