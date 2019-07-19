Bloomberg: министр финансов США напомнил Европе, что она обязана соблюдать антииранские санкции

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, Америка ясно дала партнёрам понять: если люди хотят участвовать в её долларовой системе, им придётся следовать её санкциям, пишет Bloomberg. На встрече с коллегами из стран G7 глава Минфина предупредил европейских союзников, чтобы те «не переусердствовали» с экономической поддержкой Ирана.

Пока европейцы пытаются найти способы обойти американское экономическое давление на Иран, чтобы спасти ядерную сделку, министр финансов США Стивен Мнучин чётко дал союзникам понять, что участие в финансовой системе Вашингтона означает соблюдение его санкционной политики, сообщает Bloomberg.

Как напоминает ресурс, в январе Германия, Франция и Великобритания, представляющие Европу в ядерной сделке, также известной как СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), создали платформу Instex, позволяющую компаниям частично вести торговлю с Ираном, не прибегая к доллару и услугам американских банков. По сути, это способ обойти санкции США, восстановленные Вашингтоном после его выхода из сделки в 2018 году.

«Мы ясно дали понять: мы ждём соблюдения американских санкций. Будь то Иран или кто бы то ни было ещё, если люди хотят участвовать в долларовой системе, они обязаны следовать санкциям США», — заявил Мнучин на встрече с журналистами во Франции. Там глава Минфина США участвовал в переговорах со своими коллегами из стран G7.

Американский министр предупредил, что европейским партнёрам лучше «не переусердствовать» с Instex. Также Мнучин подтвердил, что в мае его ведомство направило европейцам отдельное письмо, советующее не нарушать санкции через Instex.

По словам Bloomberg, покинув СВПД и возвратив санкции, США сумели нанести ощутимый удар по иранской экономике. Возмущённый поведением Америки и неэффективностью обещанной помощи Европы, Тегеран уже начал постепенно отказываться от своих обязательств по ядерной сделке.