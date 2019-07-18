CNN: пора принимать меры — иначе взрыв «долговой бомбы» США зацепит весь мир

По мнению CNN, довольно иронично, что эффективно сотрудничать друг с другом республиканцы и демократы сумели лишь ради повышения лимита госдолга — чтобы продолжать занимать деньги и тратить не по средствам. Как подчёркивает аналитик Кэтрин Рэмпелл, если США не разберутся со структурной долговой проблемой, последствия могут быть самые плачевные не только для американской, но и для мировой экономики.

С нами на связи из Нью-Йорка наш политический аналитик и обозреватель The Washington Post Кэтрин Рэмпелл. Спасибо за ваши комментарии, Кэтрин.

КЭТРИН РЭМПЕЛЛ, обозреватель The Washington Post: Рада к вам прийти.

Ну что ж, сейчас в Вашингтоне демократы и республиканцы нашли способ взаимодействовать, чтобы поднять лимит госдолга. Как нам сообщают, у правительства закончатся деньги к сентябрю. Послушайте, что говорит лидер меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти.

КЕВИН МАККАРТИ, лидер республиканского меньшинства в палате представителей США: Я бы хотел обратить внимание спикера на то, что если мы подошли к решению настолько близко, насколько мне кажется, и нам нужен ещё только день или два, то нам следует остаться здесь и довести дело до конца.

Существуют реальные опасения относительно того, когда будет достигнут порог госдолга — это может быть начало сентября, может, и раньше, и полагаю, сомнений быть не может ни в том, ни в другом крыле. Мы не должны уходить на августовский перерыв, не разобравшись с этим вопросом. И я бы сказал: если мы не сможем этого сделать, нужно найти временные меры на 30 дней. Но это, на мой взгляд, не идеальный выход, я бы скорее ратовал за то, чтобы мы достигли соглашения по лимиту долга до того, как отправимся на перерыв в июле. Думаю, мы к этому очень близки.

Что угодно ради нормального взаимодействия. По крайней мере они не пытаются выцарапать друг другу глаза. Но что вообще можно сказать об этих двух партиях, когда единственное, над чем они могут вместе эффективно работать, — это повышение лимита госдолга, чтобы они могли занимать больше денег?

КЭТРИН РЭМПЕЛЛ: Так, ну они всё же ещё не повысили этот потолок.

Дельное замечание.

КЭТРИН РЭМПЕЛЛ: Так что я бы пока на вашем месте не переживала. В прошлом мы уже наблюдали за попытками урегулировать вопрос с лимитом долга. И знаете, если самое меньшее, что они могут сделать, — предотвратить новый мировой финансовый кризис, который, вероятно, начнётся, если США не смогут выплатить свой долг, думаю, пожалуй, это достойная цель.

Да, планка занижена. Но хотя бы это поможет объединить партии. Мы не хотим дефолта по госдолгу, не хотим повышения стоимости займов, которое может за этим последовать. Также мы не хотим этой передающейся по цепочке паники на финансовых рынках, а она вполне может начаться, если мы объявим дефолт.

Наверное, мою мысль здесь лучше передаст бывший конгрессмен Марк Сэнфорд, который сейчас стал одним из немногих людей, озвучивших свои опасения по поводу госдолга. Посмотрите.

МАРК СЭНФОРД, республиканец, бывший член палаты представителей США: Думаю, мы движемся в сторону самого предсказуемого финансового кризиса в человеческой истории. В Вашингтоне сегодня практически не обсуждают, я бы даже сказал, вообще не обсуждают проблемы долга, бюджетного дефицита и государственных расходов. Я посмотрел пару дебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии, и на обоих никто не поднимал эту тему.

Вот. Почему они не могут работать вместе, чтобы найти способ уменьшит госдолг, а не занимать ещё больше денег? Ведь если эта «долговая бомба» взорвётся, она захватит не только экономику США, но и, что весьма вероятно, мировую экономику.

КЭТРИН РЭМПЕЛЛ: Да, но здесь следует разделять некоторые вещи. Потолок госдолга — это одно, и это скорее связано с тем, чтобы мы смогли выплатить долги, которые мы уже обещали выплатить. Изначально мы говорили именно об этом. Другое — что будет, если бюджеты будут и дальше раздуваться. Нужно смотреть, что со статьями расходов, что с налогообложением, с системой налогообложения.

И мне кажется, со стороны республиканцев несколько лицемерно читать нам лекции о важности ответственности в сфере бюджетно-налоговой политики, когда они сами, контролируя обе палаты конгресса, проглядели сокращение налогов в 2 триллиона долларов. Ничем не обеспеченное сокращение налогов, с последствиями которого мы сейчас и имеем дело. А также, конечно, увеличение расходов.

Такое впечатление, что республиканцам не наплевать на дефицит и долг, только когда у власти находится другая партия. Ну а демократов, по всей видимости, эти вопросы не слишком заботят вне зависимости от того, кто стоит у власти. Но со стороны республиканцев, когда они больше всем не заправляют или когда им выпадает возможность указать на то, как президент Обама проморгал слишком стремительный рост долга, определённо слышно куда больше нотаций.

Год назад The Daily Beast опубликовал статью о растущей проблеме госдолга и позиции действующего президента по этому вопросу. «Источники, близкие к президенту, утверждают, что он неоднократно отмахивался от этой темы, давая понять, что ему не за чем беспокоиться о деньгах, которые Америка должна кредиторам, — на данный момент это порядка 21 триллиона долларов, потому что он уже не будет у власти, чтобы взять на себя вину, когда ситуация станет ещё более безвыходной».

Так вот Дональд Трамп скорее всего уже не будет у власти, чтобы лицезреть последствия взрыва «долговой бомбы». Конечно, может, он ещё и будет, но это маловероятно. Вообще, на что это будет похоже? В плане масштабов экономической катастрофы. Что будет с нашей страной в целом?

КЭТРИН РЭМПЕЛЛ: Справедливости ради стоит отметить, что практически все политики разделяют настроение, которое продемонстрировал Дональд Трамп: «Когда начнётся кризис, меня там уже не будет». Будем надеяться, что в данном случае так оно и есть. В том плане, что мы не ждём кризис вот-вот, здесь и сейчас. Нет никаких признаков того, что мы внезапно столкнёмся с масштабным кризисом, как только начнём повышать лимит госдолга, поскольку иначе не сможем расплатиться по долгам.

В данный момент мир хочет покупать американские ценные бумаги, потому что они считаются самым надёжным из надёжных активов. Что позволяет США продолжать брать в долг и тратить больше, чем они могут себе позволить. При этом, как говорится, «если что-то не может продолжаться вечно, оно прекратится»*.

Так что в какой-то момент — мы не знаем, когда это будет — наверное, не завтра, но в какой-то момент в будущем эти тенденции перестанут устойчиво работать, и именно поэтому нам так нужно, чтобы политики проявили твёрдость, проявили свои лидерские качества и начали уже сейчас создавать базу для того, чтобы разобраться со структурными проблемами.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 18 июля 2019 года.

* Цитата американского экономиста Герберта Стайна (прим. ИноТВ).