DN: Трамп ведёт «грязную игру» с помощью доллара — но многим это уже надоело

Дональд Трамп всё чаще использует доллар в качестве «внешнеполитической дубины» в торговой войне против других стран, в том числе и против союзников США, пишет Dagens Nyheter. Тем не менее, как отмечает издание, доверие — это тоже валюта, и из-за поведения Трампа её ценность начинает постепенно падать, что наводит партнёров США на мысль о поиске альтернатив.

Ровно 75 лет назад конференция в американском Бреттон-Вудсе заложила основы нового экономического мирового порядка. Сотрудничество и свободная торговля должны были быстро залечить раны после Второй мировой войны. Тогда же были созданы Международный валютный фонд и Мировой банк. Национализм и протекционизм должны были кануть в лету — как казалось тогда, пишет Dagens Nyheter.

Ещё до войны доллар занял ведущие позиции в мире, потеснив британский фунт. После 1945 года доллар укрепился благодаря господству США над мировым рынком. Бреттон-Вудская модель жёстко фиксированного обменного курса рухнула в 70-х годах, однако «доллар по-прежнему остаётся королём».

Доля США в мировой экономике существенно снизилась, однако доллар остаётся главной резервной валютой. Значительная часть торговли идёт в долларах. Евро — это значимая валюта, однако в сравнении с долларом он меркнет.

Если в американской экономике всё хорошо, доллар устойчив. Если мир трясёт, то он становится безопасной гаванью. Этот фактор даёт США огромное пространство для манёвра, а президент и конгресс получают отличный кнут.

Экономические санкции — это нечто большее, чем запрет на торговлю. Наказание России после «аннексии»* Крыма стало чувствительным только тогда, когда США отрезали эту страну от мировой финансовой системы — доллар давал такую возможность.

Когда Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, он ввёл против него санкции, которые должны были сломить страну, положив конец нефтеэкспорту. Оружием снова стал доллар.

Странам и предприятиям практически невозможно обойтись без доллара, и, следовательно, избежать контакта с американскими финансовыми институтами и судами. Тем, кто осмеливается вести дела с Ираном, грозит изоляция и огромные штрафы. ЕС хочет спасти договор, убедив европейские фирмы начать бороться с Трампом, однако на практике он бессилен: предприятия, которых поставят перед выбором, с гораздо большей охотой сделают ставку на огромный американский рынок, чем будут рисковать ради Ирана.

«Трамп всё чаще использует доллар в качестве внешнеполитической дубины в своих торговых войнах против разных стран», — отмечает газета.

По мнению Dagens Nyheter, Трамп, среди прочего, ошибается в том, что любой отрицательный торговый баланс вреден и вызван тем, что другие страны жульничают. На протяжении долгого времени Трамп обвинял Китай в том, что тот занижает курс своей валюты с целью продвижения экспорта — однако сейчас это уже не соответствует действительности.

Мишенью для нападок Трампа становятся даже друзья США. В мире Трампа Европейский центробанк мухлюет, если включает новые денежные механизмы для поддержки экономики.

В то же время Министерство финансов выступило с идеей о том, что США должны рекомендовать «разумные» курсы для разных валют. Иными словами, самоуправство должно заменить рынок в качестве судьи.

Доля США в мировой экономике по-прежнему значительна, и позициям доллара пока ничто не угрожает. «Риск состоит в том, что когда Трамп размахивает своим валютным оружием, другим странам это начинает надоедать. Доверие — это тоже валюта, и экономическая война президента постоянно понижает её ценность», — считает Dagens Nyheter.

Китай уже ищет альтернативу американской гегемонии. На это уйдёт много времени; кроме того, эти попытки осложняются тем, что китайская валюта не полностью конвертируемая. Поэтому здесь необходима помощь других стран.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — далеко не единственный человек, который сетует на скромную роль евро. В конце концов, Европа также может решить, что настала пора бросить доллару вызов. Однако как видно на примере Ирана, в этом случае ЕС нужна отдельная банковская система и собственный рынок для подстраховки, который не будет основываться на долларе.

«Решить все эти проблемы, мягко говоря, непросто. Даже в ситуации, когда США ведут себя на мировом рынке как государство-изгой, что вызывает раздражение», — отмечает газета.

Трамп саботирует работу ВТО. Он постоянно говорит о пошлинах в качестве наказания, даже когда недоволен подходом Мексике к мигрантам и утверждает, что автомобильный экспорт из Европы представляет опасность для национальной безопасности. Доллар — это опасное оружие в руках такого президента.

«Протекционизм и подход в духе «Америка прежде всего» ведут к откату назад. Уж лучше вернуть дух Бреттон-Вудса», — подытоживает Dagens Nyheter.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).