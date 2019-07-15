Bloomberg: рупия рупь бережёт — Москва и Дели откажутся от доллара в оборонных контрактах

Россия и Индия перейдут в оборонных сделках на расчёты в национальных валютах, пытаясь таким образом уклониться от возможных санкций США, пишет Bloomberg. При этом, как подчёркивается в материале агентства, подобный шаг, по всей видимости, всё же не позволит сторонам избежать экономических мер, и чтобы под них не попасть, Дели, вероятно, придётся заручиться поддержкой Дональда Трампа.

Индия и Россия договорились о проведении расчётов по оборонным контрактам в национальных валютах двух стран, чтобы избежать таким образом американских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российские и индийские источники, осведомлённые о соответствующих переговорах между центробанками Москвы и Дели.



По данным Bloomberg, в соответствии с договорённостями индийская сторона сможет уже скоро выплатить Москве первый взнос за два боевых корабля, которые сейчас строятся для индийского флота на российских предприятиях. Как отмечает корреспондент агентства, новый механизм, возможно, позволит Индии рассчитаться в рублях или рупиях по целому ряду сделок с Россией, включая заключённый в октябре прошлого года контракт о закупке C-400, создание совместного предприятия по производству вертолётов Ка-226Т, а также строительство четырёх боевых кораблей для индийского флота. Общая стоимость российско-индийских оборонных контрактов оценивается в сумму $10 млрд, подчёркивает журналист.



России в последнее время становится всё труднее поддерживать прежний объём продаж в важнейшем для неё оборонном секторе: с 2014-го по 2018 год количество оборонных контрактов, заключаемых российским ВПК с иностранными партнёрами, сократилось в общей сложности на 17%, пишет автор. Как полагает журналист, такая ситуация отчасти связана с инициативами Вашингтона: в 2017 году США приняли так называемый Закон о противодействии противникам Америки через санкции (CATSA), в соответствии с которым американское правительство может наказывать санкциями любые физические и юридические лица, намеренно заключающие с Москвой крупные сделки по закупке вооружений и разведывательного оборудования. По данным Bloomberg, вскоре после принятия закона центробанк Индии приостановил выплаты российской стороне по оборонным контрактам.



Согласно CATSA, прерогатива определять, является ли та или иная оборонная сделка «значительной» и должна ли наказываться экономическими мерами, принадлежит Государственному департаменту США, однако президент страны в соответствии с ещё одним законом от 2019 года имеет полномочия предоставлять тем или иным странам специальное «освобождение» от санкций, отмечается в материале. Как предполагает обозреватель Bloomberg, Дели, по всей видимости, всё равно придётся для избежания американских санкций получить подобное «освобождение» от американского лидера Дональда Трампа. Как пояснил в интервью агентству основатель специализирующейся на оружейном экспорте консалтинговой компании TradeSecure Скотт Джонс, российско-индийская инициатива по переходу на рубли и рупии не имеет большого значения, поскольку «закупка военного оборудования у Рособоронэкспорта представляет собой нарушение, наказывающееся санкциями, вне зависимости от того, в чём рассчитываются сторону — в долларах, в песо или в рупиях». Впрочем, по мысли Джонса, Трамп вряд ли станет освобождать Дели от санкций, поскольку такой шаг создаст «неразумный прецедент».



Несмотря на то что Индия в последние годы укрепляет связи с США, она ещё с советских времён является стратегическим партнёром Москвы: несмотря на падение продаж российского ВПК, его продукция с 2014-го по 2018 год составила 58% от общего объёма индийского оружейного импорта, говорится в материале Bloomberg. При этом индийские власти неоднократно заявляли, что, несмотря на давление со стороны Вашингтона, считают сделку о закупке российских комплексов С-400 стратегически важной и будут пытаться заручиться поддержкой Дональда Трампа, чтобы не попасть под санкции.