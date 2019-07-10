Diplomat: Индия закупит у России ещё 18 истребителей Су-30МКИ

Индия собирается закупить у России ещё 18 истребителей Су-30МКИ, пишет The Diplomat со ссылкой на заявление российской стороны. При этом в Москве заявили, что в настоящее время идёт проработка этого вопроса.
Индия планирует закупить у России дополнительно 18 истребителей Су-30МКИ, пишет The Diplomat со ссылкой на Владимира Дрожжова, заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Он уточнил, что в настоящий момент Москва прорабатывает этот вопрос.
Дрожжов также отметил, что Россия завершила поставку всех компонентов для лицензионного производства 222 истребителей Су-30МКИ.
«Мы полностью исполнили свои обязательства по поставке всех технологических комплектов истребителей Су-30МКИ и получили дополнительную заявку ещё на 18 технологических комплектов. Заявка уже прорабатывается», — подчеркнул Дрожжов.
Самолёты поставляются в виде технологических комплектов для дальнейшей сборки в Индии. Саму сборку осуществляет индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Насик на западе Индии. В статье также указывается, что 50% комплектующих Су-30МКИ либо изготавливаются в Индии, либо закупаются у иностранных поставщиков, но не в России.
ВВС Индии сейчас занимаются модификацией 40 истребителей для того, чтобы те могли нести сверхзвуковые крылатые ракеты «БраМос-А». На данный момент под использование этих ракет были переделаны два самолёта. 18 дополнительных Су-30МКИ, о приобретении которых сейчас ведутся переговоры, скорее всего, будут собирать сразу с возможностью использования ракет «БраМос-А», говорится в статье.
В настоящее время в составе индийских ВВС насчитывается около 200 действующих Су-30МКИ. По состоянию на декабрь 2018 года их было 202 единицы. Ожидается, что к 2021 году на вооружении Индии будет стоять 272 истребителя Су-30МКИ, пишет The Diplomat.
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