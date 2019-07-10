Newsweek: Трамп пригрозил Индии торговым конфликтом, хотя он длится уже больше года

Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии возможным торговым конфликтом, пишет Newsweek. Однако, как отмечает издание, этот конфликт уже идёт, поскольку политика американского лидера уже более года провоцирует торговую напряжённость между двумя странами.

«Индия уже с удовольствием пользуется возможностью вводить пошлины на американские товары. Это уже неприемлемо!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

На прошлой неделе Индия ввела пошлины против США в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.

И хотя внимание общественности в основном приковано к напряжённым отношениям между КНР и Соединёнными Штатами, администрация Трампа также вовлечена в торговые споры и с Нью-Дели. Тянется этот конфликт с марта прошлого года, когда Индия оказалась в числе стран, которых затронуло решение президента США ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

В результате под удар попал импорт стали из Индии на сумму $761 млн, против которого была введена 25%-ная пошлина, и алюминия на сумму $382 млн, в отношении которого была установлена 10%-ная пошлина.

Кроме того, администрация Трампа в марте этого года также приняла решение исключить Индию из списка развивающихся стран, подпадающих под действие закона о торговле от 1974 года.

«Индия не убедила Соединённые Штаты в том, что предоставит соразмерный и приемлемый доступ на свои рынки», — прокомментировал ситуацию глава Белого дома.

Изменение статуса вступило в силу в июне. В результате на определённые индийские товары начали действовать пошлины. В частности, это затронуло экспорт в США индийских продуктов питания на сумму $5,6 млрд.

Нью-Дели ответил в прошлом месяце, заявив, что повысит пошлины до 70% на целый перечень американских сельскохозяйственных товаров.

Индия — это, как напоминает Newsweek, девятый по величине торговый партнёр США. В прошлом году Соединённые Штаты экспортировали в Индию товаров на сумму $33,1 млрд, при этом индийский импорт в Америку составил $54,4 млрд. В итоге для Вашингтона дефицит торгового баланса составил $21,3 млрд.